Fran Álvarez, contra Belén Esteban: "Ahora no voy a firmar la nulidad porque no me da la gana"

Fran Álvarez, el exmarido de Belén Esteban (45 años), ha roto su silencio tras pasar seis meses en una clínica de desintoxicación de Proyecto Hombre en Burgos, y ha explicado qué piensa sobre la colaboradora de Sálvame y su reciente matrimonio civil con Miguel Marcos.

Tras ser preguntado por la futura boda de Belén Esteban por la iglesia -un sueño que la de Paracuellos quiere llevar a cabo-, el camarero se ha mostrado tajante y ha asegurado que lo ve difícil porque él "no le va a dar la nulidad matrimonial".

La revista Lecturas del miércoles 25 de septiembre. Ane Olabarrieta

"Todos estos años no he tenido problema en firmar los papeles para la nulidad matrimonial. No me he negado nunca. ¡Ahora no te los firmo porque no me da la gana! Aquella boda existió para lo bueno y lo malo, y no hay por qué borrarla", ha explicado en una entrevista concedida a Lecturas.

Belén Esteban y Miguel se casaron el pasado 22 de junio a través de una boda civil. Sin embargo, tanto la colaboradora de Sálvame como el conductor de ambulancias han asegurado que quieren afianzar su relación por medio de una ceremonia religiosa.

Tras la negativa de Fran Álvarez, se avecina una disputa legal en la que saldrán a la luz los episodios más oscuros del matrimonio, especialmente lo relacionado con el mundo de la drogodependencia. "No tengo ningún miedo. Ahora soy más fuerte y me puedo enfrentar a todo. No se va a salir siempre con la suya. Está acostumbrada a eso, pero no. Antes me dejaba manipular, ahora no voy a dejar que nadie lo haga", a lo que ha añadido, "si tengo que hacer una guerra, la hago".

Fran Álvarez y Belén Esteban contrajeron matrimonio en 2008.

El exmarido de Belén Esteban asegura que la de Paracuellos solo quiere casarse por lo religioso para poder vender la exclusiva. "Para hacer caja es una avariciosa. Se ha casado por lo civil y ¿ahora quiere casarse por la iglesia? ¿Y se hace un Deluxe para contar que se casa sin ni siquiera pedirme la nulidad? La avaricia rompe el saco. ¡Eres una codiciosa que quieres todo para ti! ¡Ahora sí que no te la voy a dar!, ha asegurado.

Belén Esteban conoció al camarero en 2006, y solo dos años después la pareja se dio el 'Sí, quiero' con una boda por todo lo alto. Fran Álvarez era un personaje desconocido que no tardó en convertirse en el hombre más buscado del momento. A pesar de las grandes sumas de dinero que le propusieron, él se mantenía al margen de los medios y continuaba trabajando en su bar familiar.

Fueron cinco años de matrimonio que tuvieron numerosos altibajos, rupturas y reconciliaciones que terminaron en un sonado divorcio. En 2017, el camarero decidió romper su silencio en una exclusiva donde dejó claro lo que opinaba sobre su boda con Belén: "Mi matrimonio con Belén Esteban fue un grave error".

