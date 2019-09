Belén Esteban carga contra Jesulín por su viaje a Nueva York

Este fin de semana, Soliciaté daba en directo la última hora del matrimonio entre Jesulín de Ubrique (45 años) y María José Campanario (40). La pareja ha viajado hasta Nueva York para ver a uno de sus hijos, que se ha ido allí a estudiar. Este viaje familiar ha desatado, una vez más, los comentarios por la diferencia de trato que el torero da a los dos hijos que tiene con su esposa frente a su primogénita Andrea Janeiro (20).

La hija que tuvo el diestro con Belén Esteban (45) también estudia fuera de España y, en su momento, la colaboradora reprochó a su ex en televisión que no se ha hecho cargo de los gastos del viaje y que, posteriormente, no se ha preocupado por la estancia de su hija en Londres.

Este lunes, la 'princesa del pueblo' reiteraba su enfado en Sálvame comentando la noticia del viaje del matrimonio a la ciudad estadounidense: "Cómo me alegro de que vayas a conocer el sitio donde estudia, que le acompañes, le pagues los estudios...", ironizaba la colaboradora. "Qué buen padre eres con una parte. Solamente te digo que suerte y al toro", sentenciaba contundente.

'Sálvame' se desplazó hasta Nueva York y habló con una turista que vio a la pareja. Mediaset

Pese a los intentos de la de San Blas por no hablar de su hija, no podía evitar retomar el asunto y recalcar que Andrea no merece menos que sus hermanos: "En mi casa no somos ni la mejor ni la peor familia, pero lo que sí he visto es que para mis padres sus tres hijos han sido iguales".

De esta forma, vuelve a recrudecerse la particular guerra mediática que Belén Esteban mantiene con Jesús Janeiro desde hace dos décadas. Un enfrentamiento que ha pasado por diferentes fases en las que cada tentativa de tregua ha acabado dinamitándose cuando la pasional colaboradora rompe su silencio y destapa una nueva decepción por parte del padre de su hija. Unos 'belenazos' que le han granjeado el apoyo mayoritario del público y que siempre atraen buenas cifras de audiencia para la cadena principal de Mediaset.

Lo cierto es que Andrea Janeiro ya ha volado del nido de su madre y, a sus 20 años, se mantiene alejada del foco mediático y evita hacer declaraciones sobre la disputa de sus padres, aunque en ocasiones como la boda de Belén y Miguel no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional hacia su madre, recalcando la "buena educación materna" que ha recibido.

