María Teresa Campos acude al hospital en medio de la polémica: "No os creáis nada"

La polémica rodea a María Teresa Campos (78 años), pero lejos de mostrarse preocupada o seria en público, la veterana presentadora ha reaparecido este lunes a primera hora de la mañana ante los medios de comunicación luciendo su mejor sonrisa y completamente ajena tanto a los rumores de mala relación con Edmundo Arrocet (69 años) como a los continuos ataques a sus hijas desde Sálvame.

María Teresa Campos acude al hospital envuelta en polémica JALEOS

María Teresa Campos ha acudido a la Clínica de La Luz en una visita rutinaria al fisioterapeuta acompañada de su chófer, Gustavo, quien la ha ayudado a entrar y salir de las instalaciones médicas.

Con una sonrisa de oreja a oreja y vestida de un intenso rosa y una chaqueta de punto en blanco, María Teresa ha atendido a los medios allí presentes, asegurando que "todo está bien" y sin entrar en más detalles sobre las polémicas que rodean a su vida personal y sus futuros proyectos profesionales: "No te creas nada hasta que no lo veas, porque no lo sé ni yo", ha declarado la periodista.

Justo se produce esta aparición una semana después de que Teresa Campos volviese a la televisión de la mano del programa de Toñi Moreno (46), Aquellos maravillosos años, una visita que la veterana periodista aprovechó para enviar un par de indirectas a los que fueron sus compañeros en Sálvame: "Ahora por las tardes veo El secreto de Puenteviejo y Ahora Caigo", aseguraba entre risas.

Rodeada de polémicas y "ataques"

Presuntas infidelidades de Bigote Arrocet, crisis sentimentales, trabajos que no llegan, casas puestas a la venta y envueltas en escándalo, robos, viajes a Chile para investigar el lado oculto de Edmundo, y ahora la supuesta tiranía que ejercía María Teresa en su programa de Telecinco Día a día.

Se ha dicho de ella que era déspota cuando la audiencia no acompañaba y que llegó a expulsar de plató a Víctor Sandoval (52) cogiéndolo del brazo. Son ya cerca de 14 semanas hasta la fecha y 100 días en los que las Campos, muy especialmente Teresa, han visto cómo su nombre se cuestiona tarde tras tarde.

Paolo Vasile y María Teresa Campos ya no gozan de la buena relación de antaño, sino todo lo contrario.

Se trata de la peor 'venganza' que ha llevado a cabo Paolo Vasile (66) contra la que un día fuera su presentadora estrella en la cadena. ¿Cómo está Teresa ante toda esta situación? Según ha podido conocer JALEOS, "se encuentra desesperada pidiendo ayuda y protección" a los amigos que le quedan en el canal. "Apenas sale, se siente encerrada en su propia casa". Además, este panorama lo capea ella sola, sin Edmundo, que se encuentra en Grecia.

