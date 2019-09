La línea de joyas de Terelu Campos ya no está disponible y su página web no existe

Justo cuando parecía que la vida de Terelu Campos (54 años) transitaba por unos parajes estables después de haber fichado por el programa Aquellos maravillosos años de Toñi Moreno (46), y a la espera de su nuevo empleo en Espejo Público mientras continúa en Viva la vida, le llega un nuevo revés, en esta ocasión de carácter económico. Fue a mediados del pasado año cuando la hija mayor de María Teresa Campos (78) se atrevió a lanzar su propia línea de joyas, byTRLU. Lo hacía ilusionada siguiendo la estela de su madre, quien años atrás puso a la venta su firma de zapatos, MTC.

Junto a su hermana Carmen Borrego (52) y su cuñado José Carlos Bernal -quienes la han apoyado en esta empresa desde el principio-, Terelu inició un despliegue de publicidad sin parangón en las redes sociales y la página web de TRLU se llenaba de ofertas y destellantes joyas. Sin embargo, meses después, y de forma sorpresiva, la colaboradora rompía relaciones con los orfebres cordobeses en los que había depositado la creación -como adelantó este medio- y Terelu emprendía sola el camino empresarial, siempre aconsejada por su hermana y cuñado.

El problema es que después llegó la doble mastectomía de Terelu y, tras un impasse, en febrero de este año se volvió a retomar la actividad de la marca. Pero no por mucho tiempo. Siete meses después, en la actualidad, se desliza a este periódico que "ya nada queda de la línea a la venta". Efectivamente, se comprueba que la página web no existe y que no en todos los establecimientos de venta se continúa ofertando las últimas tandas de TRLU. Algo está pasando. Este medio se pone en contacto con el entorno de las Campos, que cierra filas: "Esas son cuestiones de ellas".

Se intenta hablar con Carmen Borrego, con su marido y hasta con Terelu. Nada se consigue. No responden. Solo María Teresa se congracia y sale al paso sobre el motivo de esa inactividad: "La nueva colección no la han sacado de momento. Creo que no van a sacar nada nuevo". Cabe recordar en este punto que, tras romper lazos profesionales con los orfebres cordobeses, Carmen Borrego habló de que se iba a lanzar una línea low cost, más ajustada a las estrecheces económicas que se viven. No obstante, parece que ese lanzamiento se queda congelado de momento. "Y va para largo", desliza una fuente cercana al clan televisivo.

Un pantallazo de la inactividad de la página web.

Varapalo en medio del resurgimiento

No han sido buenos meses, ni boyantes años estos últimos, para Terelu. Lo cierto es que los problemas económicos siempre la han acompañado de un tiempo a esta parte. Todo fue cayendo en cascada cuando decidió abandonar Sálvame tras las fortísimas críticas que estaba recibiendo su hermana Carmen Borrego en el vespertino de Telecinco. No pudo más y dijo adiós. Toda una osadía por otro lado teniendo en cuenta la debilidad de su economía, pero Terelu siempre ha sacado fuerzas y ha resurgido de sus peores lodos.

Cuando parecía que su fichaje por Viva la vida, donde primero desembocó Borrego, iba a darle cierta estabilidad emocional y económica, tuvo que poner a la venta su ático y las críticas fueron furibundas tanto por las imágenes que se publicaron en la inmobiliaria como por el tratamiento que se hizo de estas en el plató de Sálvame.

Luego vino el daño infligido a su madre, Teresa, con las supuestas infidelidades de Edmundo Arrocet (69), y sus continuos viajes allende los mares. Por si esto fuera poco, al punto se produjo el robo en casa de Carmen y la rueda se puso de nuevo en circulación. Y, como abría este artículo, justo cuando ya todo se recolocaba en las vidas de las Campos, tanto profesional como personal, esta noticia vuelve a empañar, en parte, su periodo de solaz.

[Más información: Último varapalo para Terelu: los fabricantes de sus joyas dejan de trabajar con ella]