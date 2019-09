'Camilín' suspende el homenaje a su padre en Alcoy hasta que se abra el testamento

LAS CENIZAS NO SE TRASLADAN

El traslado de las cenizas de Camilo Sesto a su ciudad natal, Alcoy (Alicante), donde el próximo lunes estaba previsto instalar una capilla ardiente en el salón de plenos del Ayuntamiento, ha quedado suspendido hasta que se abra el testamento. El Ayuntamiento alcoyano ha informado este viernes, a su vez, de la suspensión de los actos de despedida del cantante el día 23 tras la petición en ese sentido de Camilo Blanes Ornelas (37 años), hijo de Camilo, a través de su abogado.



La corporación local tenía el convencimiento de que el artista había dejado constancia de su expreso deseo de que sus restos mortales terminaran en Alcoy y estaba convencido de que no había problema para el traslado el próximo lunes, aunque el hijo ha informado ahora de que no se ha abierto el testamento y que, en todo caso, la iniciativa se aplaza. El abogado del hijo ha sido el encargado de llamar por teléfono al Consistorio, y también de enviar un escrito, para señalar que su representado "desea respetar la última voluntad de su padre, la cual no se conocerá hasta la apertura de su testamento".

'Camilín' y su madre, Lourdes Ornelas, a las puertas de la casa del cantante. Gtres

La estrategia de 'Camilín' y su madre, ¿exclusiva?

Según ha podido confirmar este periódico en estos días, el mutismo que han protagonizado madre e hijo en estos días -a nivel de declaraciones y exclusivas- se trataría de una maniobra de espera, de un silencio que obedece, principalmente, a un acontecimiento por llegar: la apertura del testamento del cantante. De igual modo, parece, que ese acontecimiento en Alcoy. Hasta que ese momento no acontezca -se apunta que tendrá lugar el 23 de septiembre, justo cuando se cumplen dos semanas del deceso, como indica la ley-, "nadie hablará".

En esa línea, y por otro lado, se exponía esta semana sobre la mesa otras razones, esta vez aún más pecuniarias de cara a una exclusiva: subraya quien bien entiende de cachés que, lógicamente, la entrevista de Camilín "tendría más peso monetario" si la concediese no solo conociendo el testamento de su padre, sino también "si el reportaje se hiciera en la casa de Camilo". Así, se esperaría al momento idóneo para que el joven, también cantante, "pueda disponer legalmente de esa propiedad".

[Más información: La maniobra de 'Camilín' y su madre: esta es la razón por la que guardan silencio de momento]