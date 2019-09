El mánager de Camilo Sesto, contra 'Camilín': "Su padre se estará revolviendo allá donde esté"

A la espera de que se produzca la apertura del testamento de Camilo Sesto, la polémica no se desliga de su familia, solo suma y sigue. Cuando parecía que el único hijo del cantante, Camilo Blanes Ornelas (37 años), más conocido como Camilín, iba a mantenerse en un segundo plano mediático hasta conocer la masa hereditaria que le pertenece, el joven ha dado un paso al frente. No lo ha hecho, de momento, en modo exclusiva en una revista de crónica social, sino a través de su abogado y con un claro objetivo: frenar en seco el homenaje que se estaba perfilando para el próximo lunes en la ciudad natal de Sesto, Alcoy, en Alicante.

Una decisión in extremis, y sorpresiva, que su letrado se ha encargado de trasladar al Consistorio alcoyano vía telefónica, y con un escrito en el que se viene a argumentar que ningún homenaje tendrá lugar hasta que el testamento se esclarezca. Sin duda, una medida que ha sorprendido sobremanera a propios y extraños, teniendo en cuenta que estos honores en su tierra natal, se sostiene desde el concejo, obedecían a la última voluntad del intérprete: que sus cenizas fueran veladas por los alcoyanos, sus 'vecinos' de toda la vida.

Camilo Sesto en su último acto público presentando 'Camilo Sinfónico'. Gtres

Sea como fuere, en estos momentos no solamente los organizadores de Alcoy se hallan asimilando esta cancelación, sino que JALEOS ha recogido el testimonio del que fuera la mano derecha de Camilo, su mánager Eduardo Guervós. El hombre que cogió la mano del cantante hasta su último día. Nada más descolgar el teléfono, la indignación aflora a borbotones. Este señor no entiende qué se esconde tras esta decisión de suspender el homenaje "cuando este no tiene nada que ver con el testamento. ¡De qué están hablando! Es absurdo". En su caso, el dolor es doble, pues el propio representante es el que había organizado toda la intendencia en Alcoy, en connivencia con el Consistorio.

En su voz se percibe la rabia, pero también un poco la resignación: "Que este chico haga lo que quiera ya. Ya no podemos hacer más. Será que querrá hacer él mismo el homenaje con las cenizas o que a lo mejor le pagan más en la exclusiva por eso". Guervós asume lo que la ley decreta, pero eso no es óbice para que no se sienta dolido: "Sé que las cenizas, teóricamente, le pertenecen a él, pero si tanto interés tenía en tenerlas en su poder que me lo hubiera dicho el día de la incineración". Eduardo, que estuvo durante 11 años día y noche junto a Camilo Sesto, conocía a su representado y amigo: "Estoy convencido de que, allá donde esté, se estará revolviendo".

'Camilín' junto a su madre el día en que entraron en casa de Camilo Sesto. Gtres

Especialmente lacerante le pareció a Guervós el día en que Lourdes Ornelas, madre de Camilín y única mujer conocida de Sesto, traspasó los muros de la casa del cantante en Torrelodones: "Nunca lo hubiera consentido bajo ningún concepto". Procura no salir demasiado en los medios de comunicación en memoria de Camilo, pero ha sido tanto lo vivido que le escama: "Ese hombre se murió en mis brazos y lo único que hemos hecho tanto yo como Cristóbal Huerto, su administrador, ha sido velar por sus intereses".

En esa línea, reconoce que es duro ver cómo, tras años de leal servicio, llegan otros, con la ley en la mano, a ocupar un sitio que "no les pertenece". Habrá que ver cómo termina esta cuestión, ya que la semana entrante es clave: "Se abrirá el testamento y puede que entonces sí lo veamos con las cenizas en la mano".

La estrategia de silencio de 'Camilín' y su madre

Según ha podido confirmar este periódico en estos días, el mutismo que han protagonizado madre e hijo en estos días -a nivel de declaraciones y exclusivas- se trataría de una maniobra de espera, de un silencio que obedece, principalmente, a un acontecimiento por llegar: la apertura del testamento del cantante. De igual modo, parece, que ese acontecimiento en Alcoy. Hasta que ese momento no acontezca -se apunta que tendrá lugar el 23 de septiembre, justo cuando se cumplen dos semanas del deceso, como indica la ley-, "nadie hablará".

En esa línea, y por otro lado, se exponía esta semana sobre la mesa otras razones, esta vez aún más pecuniarias de cara a una exclusiva: subraya quien bien entiende de cachés que, lógicamente, la entrevista de Camilín "tendría más peso monetario" si la concediese no solo conociendo el testamento de su padre, sino también "si el reportaje se hiciera en la casa de Camilo". Así, se esperaría al momento idóneo para que el joven, también cantante, "pueda disponer legalmente de esa propiedad".

