Terelu Campos vuelve con fuerzas renovadas a Telemadrid

Terelu Campos (54 años) ha vuelto a Telemadrid, cadena que le dio la oportunidad de presentar su propio programa de televisión durante siete años: Con T de tarde. La presentadora ha formado parte de la presentación de la nueva temporada de la cadena en el madrileño Museo del Prado, junto a otros rostros tan conocidos como Isabel Rábago (44), Inés Ballester (60), Goyo González (57), Inmaculada Galván (55), Lourdes Maldonado (46), Emilio Pineda (45) y Carmen Lomana (71), entre muchos otros.

Terelu se ha mostrado muy contenta por volver a la que una vez fue su casa y ha hablado de cómo fue su vuelta a los platós de Telemadrid, para empezar a participar como colaboradora junto a Toñi Moreno (46) en Aquellos maravillosos años. Esta presentación le ha dado un respiro a Terelu para pasar el duro trago que está viviendo en esto momentos por la muerte de su gran amigo Alexandre Lacaze.

¿Cómo ha sido volver a la que fue su casa durante tantos años?

Yo ya volví a principios de año. Regresé en el programa Huellas de elefante con Goyo y con todo el equipo y en ese momento lo mejor de todo fue llegar al plató y saber que gran parte de los compañeros que están haciendo el programa eran los que estaban en Con T de Tarde. Ese momento fue el mejor para mí de la vuelta a Telemadrid.

Terelu es colaboradora de 'Aquellos maravillosos años' en Telemadrid. GTRES

Casi todos recuerdan que ha sido su casa.

Sí, ten en cuenta que tenía cierto miedo porque desgraciadamente Telemadrid sufrió unas complicaciones laborales muy importantes, hubo muchísimas personas que se quedaron fuera de la casa, que poco a poco se las va recuperando, y no sabía quiénes podían estar o no. Lo maravilloso fue llegar y que estuvieran mis dos regidores, mis compañeros cámaras, los de sonido... dije: "Madre mía parece que he vuelto ahora mismo a hacer el programa", me emocioné muchísimo. Les pedí una foto y la subí a Instagram porque me hizo especial ilusión.

Vaya meses de llantina que se ha pasado.

Yo vengo a hablar de Telemadrid, la estupenda programación que vais a ver que se ha puesto en marcha para este otoño e invierno y de lo demás no tengo nada más que decir.

Terelu también colabora los sábados en 'Viva la vida' Mediaset

No nos habla de Mila Ximénez.

No, no tengo nada que decir. Vengo a hablar de Telemadrid, si no no estaría aquí.

Un familiar suyo nos ha dejado.

No es una persona pública, yo puse eso en Instagram porque creía que lo merecía, porque es un artista que se nos ha ido y nada más. Es más una cuestión de que mis seguidores pudieran alguna vez escuchar su música, aunque se nos haya ido.

