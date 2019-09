Terelu Campos, rota de dolor por la muerte de su 'primo': "¡Protégenos allá donde estés!"

Terelu Campos (54 años) se encuentra devastada tras conocer la muerte del cantante francoespañol Alexandre Lacaeze. La hija de María Teresa Campos (78) estaba muy unida al artista, y ha querido rendirle un homenaje a través de sus redes sociales.

"Para vosotros era Alexandre Lacaze. Para mí, mi primo Alejandro, ¡¡un luchador lleno de talento!! ¡¡Protégenos allá donde estés!!", ha escrito la presentadora junto a una fotografía en blanco y negro del músico.

La publicación no ha tardado en recibir multitud de comentarios dando ánimos y ofreciéndole el pésame a Terelu Campos. Destaca el mensaje de Bibiana Fernández (65), que ha escrito un emoticono de una flor y otro de un beso; y el mensaje de Cristina Cifuentes (55), que ha publicado también un emoticono de un corazón y de una flor.

El músico y la presentadora se conocieron en Málaga, donde vivía Lacaze. El compositor francoespañol ha fallecido este domingo a los 43 años de edad después de varios años luchando contra una leucemia, según informó este lunes Málaga Hoy.

En septiembre de 2016 a Alexandre le diagnosticaron leucemía mieloblástica aguda LM1, que le obligó a detener sus conciertos y a permanecer un año hospitalizado recibiendo ciclos de quimioerapia.

Meses después, los tratamientos parecieron surtir efecto y el músico reapareció en el festival Contemporánea de Albuquerque (Badajoz) para presentar uno de sus últimos trabajos. En 2018, sin embargo, volvió a sufrir una recaída y tuvo que ser sometido a un trasplante de médula.

Nuevos proyectos para Terelu Campos

Al mismo tiempo que Terelu Campos recibía la dura noticia de la muerte de su amigo, el público conocía que la hija de María Teresa Campos será colaboradora fija del programa Aquellos maravillosos años, presentado por Toñi Moreno (46).

La presentadora, junto a su madre y su hermana Carmen Borrego (52), protagonizaron la primera entrega de este espacio de Telemadrid, y no dudaron en comentar la dura relación que mantenían con sus antiguos compañeros.

Terelu Campos será colaboradora fija del programa de Toñi Moreno en Telemadrid.

En concreto, Terelu Campos se refirió a las críticas que ha recibido en Sálvame: "Las personas que querían hacerme daño, pueden estar tranquilas porque me lo han hecho", ha explicado la presentadora.

María Teresa Campos tampoco quiso perder la oportunidad de lanzar un mensaje a su antiguo jefe, Paolo Vasile (66), y dejar claro que ahora que no trabaja en la cadena ni siquiera ve sus programas. La malagueña confesó: "Tengo que decir la verdad. Yo veo El secreto de Puente Viejo. Estoy enganchada para ver si se lo lleva el agua o no. Inmediatamente después veo a Arturo Valls (44) en Ahora Caigo, que me lo paso fenomenal. Además me reto yo para ver si lo saco...". Es decir, todo programas de Antena 3, rival directo de Telecinco.

