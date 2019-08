La poderosa razón por la que Teresa Campos guarda silencio mientras su entorno no para de hablar

No hay día en que el clan Campos no aparezca en algún programa de Telecinco ni semana en la que alguna revista del corazón no les conceda la portada vía exclusiva. Son un valor seguro. Día sí y día también toda la familia Campos se coloca en la picota mediática, voluntaria o involuntariamente. Presuntas infidelidades de Bigote Arrocet (69 años), crisis sentimentales, trabajos que no llegan, casas puestas a la venta y envueltas en escándalo, robos... La maquinaria no cesa y aquí casi todos facturan y se enrolan en el negocio de las exclusivas.

Todos, menos la hipotenusa de esta historia: María Teresa Campos (78). Sobre ella gira todo el asunto; su pareja y sus hijas, Terelu Campos (53) y Carmen Borrego (52), entran y salen de las páginas del papel couché y los platós de televisión. Sin embargo, Teresa calla. Enmudece ante las preguntas de los reporteros asfálticos, no responde a las llamadas de programas. Ni sintoniza Sálvame, como pudo conocer JALEOS hace unos días.

María Teresa Campos. Gtres

Parece vivir totalmente apartada de la polémica, pero, ¿por qué? ¿A qué se debe su silencio, sobre todo cuando Campos reconoce en la intimidad que no le vendría nada mal unos ingresos? Este periódico ha podido conocer que detrás de ese hermetismo -totalmente impuesto por ella misma- hay dos poderosas razones. "Se lo han recomendado para protegerse en el caso de tomar medidas" y "no quiere que esto le estropee su negociación con TVE", son las explicaciones que se deslizan. Desea por todos los medios que este linchamiento -así lo entiende ella- cese cuanto antes, pero tiene claro que, de no ser así, tampoco intervendrá en ningún momento. Quiere volver a ser ese referente informativo que ha sido durante años. Para ello, está totalmente centrada en su regreso a la televisión. Tal y como informó este medio, TVE y María Teresa están en negociaciones. De hecho, desde que volvió de Marbella "han tenido una importante reunión".

Bigote, contra su 'amiga' Gema Serrano

Después de los rumores de crisis que se cernieron sobre la pareja tras el viaje a Chile del humorista, ahora ha reaparecido en escena Gema Serrano, la supuesta amiga especial de Edmundo que en 2016 ya hizo zarandear los cimientos del clan Campos. No obstante, hace unos días una entrevista del humorista reabría un caso espinoso en su currículum: las supuestas infidelidades hacia María Teresa.

Edmundo y Gema en montaje JALEOS.

Hace tres años, Gema Serrano pisaba con fuerza en los medios de comunicación y hablaba, siempre en la ambigüedad, de una sintonía muy especial entre ella y Bigote. A ambos les unía -y les sigue uniendo- la Asociación de humoristas ASHUMES así como varios negocios. Serrano narraba sus visitas al 'piso de soltero' de Bigote y a la casa de Teresa cuando esta no estaba. En la actualidad, repite discurso a la vez que muestra mensajes de Edmundo a horas intempestivas en los que entona canciones de amor. Incluso, la joven se ha sometido a un polígrafo determinante en Sábado Deluxe.

Según pudo conocer este periódico hace unos días de una fuente cercana al cómico, "está muy molesto y enfadado con las declaraciones de Gema". No comprende a qué viene su reaparición en los medios "y, sobre todo, le duele el daño causado a María Teresa". Si bien siempre ha procurado "pasar de todo" y no tomarse las cosas en serio, no está dispuesto a que María Teresa sufra más y, para ello, ya ha dejado claro a su entorno -y a las Campos en primer lugar- que "no quiere saber nada más de Gema". Se siente traicionado, sobre todo cuando entiende que siempre se ha portado "educadamente" con la que creía su amiga.

