Bigote Arrocet se pone serio: las drásticas medidas que tomará contra Gema Serrano

La polémica persigue sin tregua a Bigote Arrocet (69 años) y María Teresa Campos (78). Después de los rumores de crisis que se cernieron sobre la pareja tras el viaje a Chile del humorista, ahora ha reaparecido en escena Gema Serrano, la supuesta amiga especial de Edmundo que en 2016 ya hizo zarandear los cimientos del clan Campos. No obstante, hace unos días una entrevista del humorista reabría un caso espinoso en su currículum: las supuestas infidelidades hacia María Teresa.

Hace tres años, Gema Serrano pisaba con fuerza en los medios de comunicación y hablaba, siempre en la ambigüedad, de una sintonía muy especial entre ella y Bigote. A ambos les unía -y les sigue uniendo- la Asociación de humoristas ASHUMES así como varios negocios. Serrano narraba sus visitas al 'piso de soltero' de Bigote y a la casa de Teresa cuando esta no estaba. En la actualidad, repite discurso a la vez que muestra mensajes de Edmundo a horas intempestivas en los que entona canciones de amor. Incluso, la joven se ha sometido a un polígrafo determinante en Sábado Deluxe.

Gema Serrano sentada en el plató de 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Pero, ¿qué tiene que decir Edmundo de esta mujer? Según ha podido conocer JALEOS de una fuente cercana al cómico, "está muy molesto y enfadado con las declaraciones de Gema". No comprende a qué viene su reaparición en los medios "y, sobre todo, le duele el daño causado a María Teresa". Si bien siempre ha procurado "pasar de todo" y no tomarse las cosas en serio, no está dispuesto a que María Teresa sufra más y, para ello, ya ha dejado claro a su entorno -y a las Campos en primer lugar- que "no quiere saber nada más de Gema". Se siente traicionado, sobre todo cuando entiende que siempre se ha portado "educadamente" con la que creía su amiga.

Lo cierto es que, se desliza a este periódico, la relación entre Bigote y Gema "hace tiempo que no es estrecha, más bien nula" y en los últimos meses "no ha habido ningún tipo de comunicación". En concreto, "desde enero", cuando algo pasó y todo cambió. En esa línea, se apunta que el chileno desmiente en redondo "todas las acusaciones de esta mujer" y considera "que se ha tergiversado todo con mensajes y audios sacados de contexto".

Pese a que toda la familia Campos cierra filas contra Gema y Bigote ha tomado partido de forma seria y dando la cara por su pareja, la polémica no se alejará del clan en los próximos días. Y es que, además de que Serrano continuará su desfile por Telecinco, el periodista Jesús Manuel Ruiz ha dado la información más dolorosa para María Teresa: Bigote volverá a dejarla sola este domingo 1 de septiembre, ya que emprenderá un nuevo viaje, esta vez a Grecia. Y no se estima precisamente corto. Sin duda, no está siendo el verano más sosegado para las Campos.

Teresa, dolida con Telecinco

María Teresa Campos.

No cabe duda de que están siendo unos días muy complicados para la familia Campos. Casi todos los días ocupan gran parte del programa Sálvame y desde que Bigote concediera una entrevista en Semana para desmentir toda crisis con Teresa, la situación se ha tornado insostenible. Todos hablan -incluida la familia de Teresa vía exclusiva-, pero ella no. Teresa está callada, sin entrar en valoraciones. En un silencio impuesto por ella misma. No va a romper su silencio, pero este medio ha podido conocer que siente un gran dolor hacia la cadena y, sobre todo, hacia los colaboradores de Sálvame. Cree que se están excediendo con ella y que no se merece el tratamiento que está recibiendo cuando lo único que ha hecho toda su vida "ha sido trabajar".

