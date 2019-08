Teresa Campos no sintoniza 'Sálvame': su entorno cierra filas para protegerla de los ataques

La familia Campos continúa estando en la picota mediática después de que esta semana coparan las portadas de dos revistas del corazón, por un lado, Terelu Campos (53 años) y su hija Alejandra Rubio (19); y por el otro, Edmundo Arrocet (69). Muy en concreto, la reaparición en el papel couché del cómico -después de tres años sin conceder entrevistas- ha provocado un auténtico tsunami en los medios de comunicación. Entre ellos, el plató de Sálvame, donde se ha diseccionado cada palabra de Bigote.

Y es que, Edmundo ha negado toda crisis sentimental con María Teresa Campos (78) y, de paso, cualquier posible deslealtad hacia la malagueña. Sin embargo, de nada han servido sus declaraciones, ya que lejos de amainar la tormenta, han provocado que esta retorne más brava. Una supuesta deslealtad de Bigote hacia María Teresa -y la irrupción de una amiga de este, Gemma Serrano, en la prensa- es el tema sobre el que gira una nueva trama en el programa vespertino de Telecinco. Todos hablan -incluida la familia de Teresa vía exclusiva-, pero ella no. Teresa está callada, sin entrar en valoraciones. En un silencio impuesto por ella misma.

Teresa Campos junto a Edmundo en una imagen de archivo. Gtres

Y así va a continuar. Según ha podido conocer JALEOS, Teresa no pretende romper su hermetismo en toda esta historia. Ni para bien ni para mal. No está en su ánimo alimentar más la controversia, pero advierte a los suyos, en la intimidad, de que no todo vale y que, de seguir así las informaciones insidiosas sobre su persona, se defenderá dónde y cuándo estime oportuno. En otra línea, una fuente cercana a la malagueña asegura que "su entorno solo quiere aislarla de la televisión". Para que no sufra, "sus hijas le prohíben que vea lo que se dice de ella y Edmundo".

Saben que lo somatiza todo y "su salud está por encima de todo". Decía Bigote en su polémica entrevista en Semana que "le están amargando la existencia". Algo que rubrica la persona con la que charla este medio. El sentimiento que prevalece en estos momentos en el ánimo de la que fuera conductora de Qué tiempo tan feliz es la tristeza "por el tratamiento que le da una cadena a la que tanto ha dado". En esa línea, se deja claro que en su casa no se sintoniza Sálvame.

Las 'polémicas' palabras de Bigote

Bigote Arrocet llegando a España desde Chile. Gtres

Este pasado miércoles el chileno rompía su silencio y lo hacía poniendo los puntos sobre las íes a todos aquellos que han dudado de su figura en estos dos meses fuera de España. "No me he peleado con Teresa por nada. No sé por qué hablan de infidelidades. Supongo que porque les sale gratis, pero yo no me enfado porque tengo la conciencia muy tranquila de no haber hecho absolutamente nada", afirmaba Arrocet en la revista Semana.

Respecto a la existencia de unas fotos comprometidas de Edmundo y otra mujer, al chileno no le temblaba el pulso al afirmar lo siguiente: "¿Dónde están esas fotos? Si existen, que las saquen, ¿no?". Pero no es la primera vez que se habla de las relaciones entre el humorista y otras mujeres. "Una vez Teresa me preguntó si estaba con otra mujer. Le prometí que no y, como sabe cómo soy, me creyó y punto. Ella se enfada mucho cuando se publican ciertas cosas porque le cuesta entender tanto machaque", se defendía hace unos días Bigote.

Lejos de estar en problemas sentimentales, atraviesan, según él, un gran momento en su relación. De hecho, la pareja no descarta pasar por el altar si María Teresa así lo desea. "Estamos bien así, pero si Teresita quiere que nos casemos, será lo que ella diga. Hoy en día con la separación de bienes todo queda más claro, pero si algún día Teresa lo necesitara no le faltaría de nada. Aquí me tiene para lo que ella necesite", ha asegurado el humorista.

