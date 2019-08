Mila Ximénez carga contra la hija de Terelu: "Vivir del mundo de la noche me parece mucho peor"

La nueva exclusiva de Terelu Campos (53 años) y su hija Alejandra Rubio (19) no ha sentado muy bien en el plató de Sálvame. Los que un día fueron compañeros de la colaboradora han hablado sin tapujos de esta nueva entrevista.

Mila Ximénez (67) ha sido una de las más ofendidas con las respuestas de Alejandra, pues la nieta de María Teresa Campos (78) explica a ¡Hola! que no se ve participando en ningún reality. Unas palabras que han sacado de sus casillas a Mila: "He hecho Supervivientes sin deudas, si hago GH VIP es por vivir una experiencia...", y continuaba con un "vivir del mundo de la noche me parece mucho peor y arriesgado que hacerte un reality. ¡Y mucho más feo!".

Además, la ex de Santana ha querido dejarle claro a las Campos que ellas no están "por encima de nada", y ha vuelto a sacar el tema de la mala relación que tendrían las hijas de María Teresa con el novio de su madre. Y es que, según Ximénez: "Bigote sabe que ellas no lo pueden ni ver, no se pueden ver ninguno", porque las hijas y Edmundo: "No se ven, no se tocan, no se entienden, no se comunican y no confían".

Unas contundentes declaraciones sobre la relación entre el novio de María Teresa y las hermanas Campos a las que María Patiño añadió un dato muy relevante: "En el pasado no te permitían ni preguntarle a Edmundo por este asunto, porque a nosotros nos lo prohibieron y ahora él en 2019 lo utiliza. Esto se tiene que saber, nos lo prohibieron".

Según María Patiño, estaba prohibido hablar de la relación de Edmundo y las hijas de Teresa. Mediaset

Lo cierto es que Mila Ximénez ha sido una de las colaboradoras más críticas con las Campos, pese a que siempre ha confesado sentir cariño por las hermanas, especialmente por Terelu. Sin embargo, confiesa que le resulta muy difícil defenderlas por sus constantes contradicciones, ya que piden privacidad para su madre pero hablan de ella constantemente en los medios . Por ello, Ximénez aconsejaba tajante a Carmen y Terelu: "No digáis a la gente que deje en paz a Teresa, dejadla vosotras en paz".

Entre las incongruencias de las Campos, está el aparente afán por permanecer alejadas de las polémicas mediáticas, a la vez que protagonizan exclusivas. Y es que esta semana Edmundo, Carmen y Terelu protagonizaban tres portadas de revistas nacionales. Para la hermana mayor ya es la octava exclusiva en ocho meses, un ritmo frenético que podría estar motivado por las supuestas dificultades económicas que la han llevado a poner a la venta su ático.

