Teresa Campos, "muy preocupada" ante la publicación de unas fotos suyas en traje de baño

Cuando todo hacía indicar que iban a ser días felices y de asueto en Marbella para María Teresa Campos (78 años) y su pareja sentimental Bigote Arrocet (69) tras dos meses separados, el verano todavía podría guardarles momentos desagradables. En concreto, a Teresa. Y es que, existen unas incómodas fotografías suyas en traje de baño que amenazan con hacerse públicas y, según ha podido conocer JALEOS, tienen "muy preocupada y angustiada" a la presentadora.

La que fuera conductora de Qué tiempo tan feliz confía en que, pese a la rentabilidad del negocio, prevalezca "el respeto que se ha ganado" con su trabajo y que esas instantáneas no vean la luz. "Se trata de unas fotos nada favorecedoras de Teresa, que no sabía que la estaban grabando", desliza a este periódico una amiga de la malagueña que, de paso, implora que se queden en un cajón guardadas: "Teresa se llevaría un gran disgusto porque hace años que siente la comprensión por parte de los fotógrafos y que se rompa ese vínculo de respeto la dañaría".

Teresa Campos durante sus vacaciones en Marbella en 2011. Gtres

Lo cierto es que hace años que no se comercializan imágenes de María Teresa en traje de baño, pero este verano Campos es "especialmente consciente" de la presión mediática que se cierne sobre ella y Bigote por la expectación creada ante su separación física de estos meses. "Sabe que hay medios que la cuidan, pero otros no", se apostilla. Pero, esas imágenes, ¿de cuándo datan?

Este periódico se ha puesto en contacto con el fotógrafo Diego Arrabal, quien arroja luz: "Las imágenes se tomaron hace más o menos una semana, cuando todavía Bigote estaba fuera. En ellas se ve a Teresa con su amiga Meli Camacho en la playa colindante al hotel Guadalmina donde se hospeda". En ellas, se puede ver a María Teresa "tomando el sol" y paseando por la orilla de la playa.

A priori, una jornada playera corriente, pero que, de ver la luz, no le gustaría en absoluto a la matriarca del clan Campos que ya habría descolgado algún que otro teléfono para informarse. Según Arrabal, la mayoría de las publicaciones se han negado a publicarlas. ¿Será Teresa Campos finalmente traicionada? Tiempo al tiempo.

Teresa, Bigote y su discusión

Bigote y María Teresa paseando por Málaga en 2018. Gtres

Una de las informaciones más potentes de este verano ha sido la ausencia de Bigote Arrocet de España y su viaje a Chile, el más largo que ha realizado hasta la fecha. Puso rumbo allende los mares para arropar a su hija María Gabriela tras el fallecimiento de su madre -y primera mujer del cómico-, y lo cierto es que su ausencia no ha pasado inadvertida para nadie: ha estado plagada de intensas informaciones. Y es que, tal y como informó JALEOS, hubo una discusión de pareja antes de partir a Chile.

Es más, se despidieron enfadados, según se deslizó. Una tensión que no ha hecho si no acrecentar los rumores de ruptura en la pareja. El propio Edmundo avivaba la polémica aislándose del mundo y sin apenas coger el teléfono cuando se lo llamaba. Al fin, reapareció y negó la mayor. De hecho, esa es la línea que ha adoptado la pareja desde que el cómico pisara España el pasado sábado: no pasa nada y estamos estupendamente.

Así lo dejaba patente la propia Teresa para JALEOS: "Cuando ha llegado Edmundo a España le han dicho que si venía a hacer el paripé de si estamos juntos. De verdad, nos lo tomamos a broma pero es muy cansado. Nos reímos y santas pascuas, no se puede luchar contra los elementos". Su versión es que está todo bien: "Llevamos cinco años y siguen". La de su entorno, es muy distinta. ¿Quién tiene la razón?

