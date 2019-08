Bigote Arrocet, por fin, regresa a España: sabemos todos los detalles de su polémica vuelta

Bigote Arrocet (69 años) ha decidido volver a España tras casi dos meses en Chile y alejado de su pareja María Teresa Campos (78). Puso rumbo allende los mares para arropar a su hija María Gabriela tras el fallecimiento de su madre -y primera mujer del cómico-, y lo cierto es que su ausencia no ha pasado inadvertida para nadie: ha estado plagada de intensas informaciones. Y es que, tal y como informó JALEOS, hubo una discusión de pareja antes de partir a Chile.

Es más, se despidieron enfadados, según se deslizó. Una tensión que no ha hecho si no acrecentar los rumores de ruptura en la pareja. El propio Edmundo avivaba la polémica aislándose del mundo y sin apenas coger el teléfono cuando se lo llamaba. Al fin, reapareció y negó la mayor. Según la información que maneja este medio, rompió el silencio azuzado por María Teresa, "harta de que sea ella quien afronte siempre sola sus viajes". Sea como fuere, la distancia ya no es tal, pues el chileno, al cierre de este artículo, estaría aterrizando en España.

Teresa y Bigote en Málaga en 2018. Gtres

Así lo apunta el periodista Jesús Manuel Ruiz: "Edmundo vuelve a Madrid este jueves día 8 de agosto y se va para Málaga el sábado junto a Teresa". Allí, se va a realizar un casual reportaje fotográfico de la pareja paseando para acallar rumores: "Está previsto que haya un paseo para contrarrestar las informaciones que algunos manejamos, será el domingo por la Plaza de los Naranjos". En esa línea, a JALEOS apostilla otra fuente: "En ese paseo estarán Teresa y Edmundo, pero también aparecerán amigos de Teresa, como Meli Camacho". No se descarta que Carmen Borrego (52) y Terelu (53) hagan alguna aparición junto a la pareja: "La estampa de la familia unida". Todo un golpe de efecto con el que se daría carpetazo a los rumores de crisis y a la cacareada mala relación de Bigote y las hijas de María Teresa.

Eso sí, esas imágenes en Málaga se producirán "después de que Teresa y Edmundo hablaran por teléfono previamente para que el reencuentro no sea tan tenso". Como remate, se habla de que el humorista le habría prometido a la presentadora no hacer tanto viajes o, al menos, "no tan largos".

Nuevo viaje y nuevos rumores de crisis

Edmundo Arrocet en el aeropuerto de Madrid en uno de sus viajes. Gtres

La hija menor de Teresa, Carmen, negaba hace unos días cualquier escollo en la pareja y mantenía en Viva la vida que ambos disfrutarán de las vacaciones de verano juntos, como finalmente se producirá. Eso sí, tal extremo no es óbice para que la pareja no haya tenido una discusión, como este medio mantiene. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Bigote pone distancia de España y se aleja de Teresa Campos. Sus viajes a Chile y Buenos Aires han sido constantes durante estos cinco años de relación sentimental.

Se conoce que allende los mares el cómico tiene asuntos tanto personales como profesionales que atender y aunque a María Teresa no le gusta quedarse tanto tiempo sola en Madrid este medio conoció hace unos meses que "no ha tenido más remedio que aceptar cómo es Edmundo". Incluso, en pasado mes de marzo, durante otra 'escapada', JALEOS se hizo eco del secretismo que se instaló en la pareja: parecía que habían llegado al acuerdo de no airear en exceso los viajes de Edmundo para acallar habladurías. Ahora, tras esa supuesta promesa de Bigote de no viajar tanto, habrá que esperar si se produce otra 'escapada'.

