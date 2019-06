Alexis, hijo biológico de Bigote, muy enfadado con su padre: "Es un retrógrado y un mentiroso"

Alexis Ledgard (38 años), más conocido públicamente por ser el hijo biológico de Bigote Arrocet (69) no puede más. Después de la conversación televisiva que el humorista mantuvo con Bertín Osborne (64) el pasado viernes, las cosas han cambiado -y mucho- para él. JALEOS ha podido hablar con el madrileño para conocer de primera mano todos los detalles sobre su situación actual respecto a su padre.

"Es un bien queda y un mentiroso. Ahora que le ha llegado el papelito de la demanda quiere ponerse en contacto conmigo, pero yo no quiero. En el programa de Bertín lloró diciendo que siempre había querido estar cerca de mí y ha hecho mucho paripé". La conversación que el presentador y Bigote mantuvieron en Mi casa es la tuya ha supuesto un antes y después en las intenciones de Alexis: "Bertín ya le dijo que nunca era tarde para ser padre, pero él es un encantador de serpientes y miente mucho. Dice siempre que tengo 40 años y tengo 38".

Asegura, enfadado, que "no le gusta que quiera a unos hijos más que a otros" y que "ya no quiere tener su apellido", algo que el novio de María Teresa Campos sí cree. Sin embargo, Ledgard siente que "ha pecado de inocente", ya que cuando su entorno le decía que el humorista "pasaba de él", seguía manteniendo la esperanza de que hubiese una buena relación paternofilial: "Es tan retrógrado que para él soy un bastardo".

El madrileño, que actualmente vive en Castelldefels, ha querido aclarar que las cosas son muy diferentes a lo que su padre cuenta en televisión: "Llevo en contacto con él desde mucho antes de lo que la gente se cree, más concretamente desde el año 2003, cuando participó en La isla de los famosos. Me llamó para agradecerme que no saliese a la luz. Dieciséis años después, me escribe un Whatsapp para decirme que aunque mi madre me quisiera tener, él no tenía porqué hacerse responsable de mí", cuenta en tono de indignación.

Alexis se sigue viendo afectado por toda esta historia a nivel psicológico. Según él, el hecho de crecer sin una figura paterna ha derivado en que en la actualidad padezca algunas patologías. Para salir adelante, acude a una psicóloga, gran conocedora de la historia, ya que le trata desde que este era pequeño.

El hijo biológico de Edmundo solo quiere que se haga justicia. Así lo manifiesta en repetidas ocasiones. No quiere nada que no le pertenezca, y mucho menos, resultar un oportunista de cara a la audiencia: "En general estoy bien con mi vida. Ahora soy autónomo y me mantengo yo solo con una empresa que he creado yo. Vivo solo y dentro de lo que cabe estoy contento con mi vida laboral. En lo familiar es un desastre, porque tengo que lidiar con esto". confiesa.

La relación con su padre es, de nuevo, inexistente. También con María Teresa Campos (78), con la que nunca ha mantenido una conversación: "El amor mueve tales montañas que... siempre he tenido a María Teresa como que era la defensora de todas estas cosas justas. Nunca he hablado con ella, pero me podría haber llamado a ver qué pasa. Ella está enamoradísima, y creo que ambos tienen una relación muy antigua".

Respecto al reciente fallecimiento de la mujer de Bigote, Alexis ha podido hablar con Gabriela, su hermana e hija de la fallecida. Reconoce que de sus hermanos es con la que más relación mantiene, a pesar de que nunca se han visto en persona: "Mi padre no ha tenido ni la dignidad de pagarme un viaje para ir a verla a Chile. Deseamos conocernos hace 3 años".

La demanda de filiación ha sido admitida a trámite

Alexis ha estado mucho tiempo intentando negociar con su padre y no lo ha conseguido. Si antes no le importaba, ahora ya se niega a llevar su apellido. Su intención es poner orden a su identidad. Por ello, durante el mes de marzo presentó una demanda bastante documentada en pruebas (testimonios, fotografías, WhatsApps...), por lo que resultaba bastante fácil que fuese admitida a trámite.

Aunque lo más rápido y eficaz hubiese sido que Edmundo reconociese legalmente a Alexis nada más llegarle la reclamación, no ha sido así, por lo que ambos se verán las caras en el juicio para vivir el desenlace de esta historia. En caso de que se demostrase que la pareja de María Teresa es el padre de Ledgard, pasaría a ser un hijo más y tendría potestad sobre los derechos hereditarios.

