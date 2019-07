El entorno de Bigote Arrocet, preocupado: ni regresa a España ni coge el teléfono

Bigote Arrocet (69 años) se fue de España el pasado 16 de junio y todavía no ha vuelto. Lo que parecía un viaje de corto recorrido para solucionar una cuestión familiar se está alargando para preocupación de su entorno y del de su pareja sentimental, María Teresa Campos (78). Máxime cuando Arrocet "no coge ni el teléfono cuando se lo llama", como se desliza a JALEOS. 'Desaparecido' en combate y alejado del clan Campos.

Rápidamente, y ante el inicio del verano y el desplazamiento de Campos en solitario a Málaga, las alarmas saltaron y los rumores de una crisis sentimental han cobrado especial vigor. Lo que es un hecho es que después de cinco años de relación, este es el primer verano que María Teresa comienza la época estival sin Edmundo a su lado y rodeada de buenos amigos. Cabe recordar en este punto que el humorista puso tierra de por medio tras el fallecimiento el pasado 5 de junio de la que fue su primera mujer, Gabriela Velasco.

Bigote durante uno de sus últimos viajes. Gtres

Entonces, se arguyó que Edmundo se desplazaba para arropar a su hija Gabriela, estar a su lado en tan aciago trance. Dos días más tarde de su marcha vendría el 78 cumpleaños de Teresa y la notable ausencia de su pareja. Edmundo no se esperó a esa celebración, se fue. El mes de junio terminó, llegó julio y también toca a su fin... y el humorista sigue lejos de España. ¿Por qué no vuelve? Y lo más importante, ¿por qué se muestra huidizo de su entorno? A JALEOS llega un testimonio revelador: "Está con su familia y ha reducido al máximo la comunicación con España. Asegura a su entorno que necesitaba estos días. De todas formas, él es un escapista y al teléfono no le hace mucho caso".

En esa línea, se apunta a que antes de que Bigote hiciera la maleta hubo "cierta tensión" entre la pareja, como avanza previamente La Razón. Se conoce que discutieron y eso los alejó aún más: "Bigote se fue y a la vuelta se deben una explicación. Entre ellos y Bigote a los amigos, que se han preocupado y no han obtenido respuesta alguna".

La hija menor de Campos, Carmen Borrego (52), negaba hace unos días cualquier escollo en la pareja y mantenía en Viva la vida que ambos disfrutarán de las vacaciones de verano juntos. La fuente a la que ha tenido acceso este periódico lo pone ligeramente en duda: "Antes de irse juntos a Málaga deben hablar. Teresa está molesta y lo ha hecho ver a sus amigos. En realidad, no es una mujer acostumbrada a estar mucho tiempo sola. No le favorece la soledad, sobre todo en tiempos difíciles como los actuales".

La última vez que la pareja apareció junta en el entierro de Chicho Ibáñez Serrador. Gtres

Lo que es innegable es que la comunicación entre la pareja es escasa y han dado inicio a la primera parte del verano por separado: Teresa en Málaga y Bigote en Chile. Tal y como apuntaba el periodista Jesús Manuel Ruiz, la preocupación del entorno de la presentadora es máxima. Un desasosiego que, según ha podido confirmar este medio, también se produce en el círculo más íntimo de Bigote: "Todo hace indicar que llegará a España a finales de esta semana o a principios de la que viene, pero no hay nada claro. Nadie sabe con seguridad cuándo regresará".

No es la primera vez que deja sola a Teresa

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Bigote pone distancia de España y se aleja de Teresa Campos. Sus viajes a Chile y Buenos Aires han sido constantes durante estos cinco años de relación sentimental. Se conoce que allende los mares el cómico tiene asuntos tanto personales como profesionales que atender y aunque a María Teresa no le gusta quedarse tanto tiempo sola en Madrid este medio conoció hace unos meses que "no ha tenido más remedio que aceptar cómo es Edmundo". Incluso, en pasado mes de marzo, durante otra 'escapada', JALEOS se hizo eco del secretismo que se instaló en la pareja: parecía que habían llegado al acuerdo de no airear en exceso los viajes de Edmundo para acallar habladurías.

