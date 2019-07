La 'casa maldita' de Teresa Campos sigue sin venderse: otro comprador se echa para atrás

A María Teresa Campos (78 años) se le resiste la venta de su casa de Molino de la Hoz. Desde que en 2015 anunciara su intención de desprenderse de su mausoleo de Las Rozas, con la intención de trasladarse a vivir a una casa más modesta en Aravaca junto a Edmundo Arrocet (69) y cerca de su hija Terelu Campos (53), la suerte no la está acompañando. Si bien en un principio se lo tomó con paciencia, ahora, cuatro años después, la desesperación se imprime en su estado de ánimo.

Es cierto que la malagueña ha tenido diversos compradores tentados en hacerse con su hogar. Es más, JALEOS se hizo eco en su momento del especial interés de un comprador sirio. Sin embargo, ninguna de esas rúbricas se llegaron a formalizar. Fue a principios de año cuando parecía que, por fin, María Teresa había conseguido su objetivo, e incluso llegó a comenzar la mudanza y subastó algunos de sus muebles más valiosos. Pero una vez más, aquello se quedó en agua de borrajas: Teresa no consigue vender su casa.

Teresa a las puertas de su casa. Gtres

Según la información que se desliza a este periódico, "el último comprador se echó atrás hace un tiempo por desacuerdos", un contratiempo que la que un día fuera presentadora de Mediaset "se calló para que no se terminara filtrando". Finalmente, este hecho se ha producido a la vez que ve la luz el desánimo que sufre Campos. Un estado de desesperanza que la ha llevado a tomar una dolorosa decisión; "rebajar el precio de la casa un millón de euros", como avanza Vanitatis y confirma este medio. Según informa una persona de su entorno, "ella es consciente de que es la única forma de hacer atractiva la venta, aunque ya ha asumido que va a perder más que ganar". Es decir, teniendo en cuenta que la mansión de Teresa estaba fijada, como precio de salida, en más de 4 millones de euros, la habría 'abaratado' en cerca de tres millones. Ha sido una decisión "muy dura", pero también dentro de la lógica, como se aclara: "Teresa tiene falta de liquidez, ten en cuenta que está sin contrato firmado y los gastos, lejos de reducirse, se han aumentado con el alquiler de su nueva casa en Aravaca".

En ese punto, este periódico se interesa: ¿Edmundo la ayuda? "Como toda pareja, él está ahí en lo que haga falta", se remacha. Habrá que esperar para conocer si finalmente se produce la venta y esos 3 millones de euros le dan el oxígeno económico que necesita la malagueña.

Teresa Campos, a punto de aterrizar en TVE

Si bien hace unos meses este medio recogía que Canal Sur se había interesado en contar con los servicios de María Teresa, finalmente las condiciones no la han convencido y ha dicho que no a la cadena autonómica. No obstante, más suerte ha corrido TVE, quien todo hace indicar que tendrá a Teresa entre su parrilla después del verano. Hace unos días, JALEOS tuvo acceso a una fuente que relataba que la madre de Terelu Campos "firma en breve" su contrato con el canal público para "un programa semanal, no diario" que dará comienzo "a principios de septiembre", y no en octubre como dijo la presentadora en una ocasión.

Mientras ese momento llega, cabe recordar que Campos ha estado unos días separada de Edmundo Arrocet, ya que este se ha desplazado junto a su hija María Gabriela para apoyarla tras la muerte de su madre y primera mujer del cómico. Mientras ha durado esa ausencia, María Teresa ha estado arropada por toda su familia y amigos, con los que ha celebrado su 78 cumpleaños. Además, este medio pudo conocer que en este tiempo de descanso laboral Teresa ha "estado escribiendo", unos bocetos que, no se descarta, que se conviertan en su octavo libro.

