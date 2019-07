Paco Tous desvela que se metió a actor porque se enamoró de una bailarina

La llegada del verano es un hecho y eso se deja notar incluso en las películas que llegan a la cartelera en forma de estreno. Así, el próximo día 12 se hará un hueco en las salas españolas la comedia Lo nunca visto, una historia ligera en la que el humor tiene un papel esencial y que tiene entre sus protagonistas a Carmen Machi (55 años) y a Paco Tous (55).

Los dos actores visitaron este lunes El Hormiguero para hablar del film dirigido por Marina Seresesky (49), una persona que ya les había juntado en una película anterior, La puerta abierta. “Hemos trabajado juntos muy poquito, pero como si nos conociéramos de toda la vida, eso es lo que sucede con Paco”, inició Carmen Machi. Para seguir con los halagos, Tous reconoció que le gusta “quitar mitos, y como se la ve tan humana y tan buena gente. Tiene muchos detalles, cosas pequeñas, que hacen que sea un gusto trabajar con ella. Tenemos delante a una de las mejores cómicas de España”.

Esta última aseveración sirvió a Pablo Motos (53) para preguntarle a Machi sobre los aspectos que destaca del otro invitado: “Tiene la generosidad y es justo lo que ves, un gran compañero y muy buena gente”. En ese instante, Motos metió un poco de picante a la entrevista preguntando a la actriz si veía atractivo a su compañero de reparto: “Sí, además tengo entendido que la has liado parda en Sevilla cuando eras chico y no tan chico”, comentó. Tous salió del paso comentando que “no sé de dónde viene eso, pero son falacias. Me estoy poniendo nervioso y colorado”.

Volviendo a Lo nunca visto, Machi describió que la película trata de “un pueblo como muchos otros de España, que está moribundo por la falta de habitantes. Tiene una rivalidad con el pueblo de al lado, se da la circunstancia de que aparecen cuatro personas negras, que vienen con una necesidad de cuidado porque han pasado muchas dificultades; yo he decidido meterme a alcaldesa, lo que no está bien visto”. Tous acabó de completar el cuadro de este film destacando que con esta comedia la gente se va a llevar “la sonrisa puesta a casa y mucha verdad”.

MODELOS A SEGUIR

Dado que encarnan a dos alcaldes en la ficción, Motos les inquirió sobre quién hace mejor esa función de regidor. Tanto Machi como Tous quisieron colgarse la medalla, la primera porque como aún no ejerce como alcaldesa “prometo muchas cosas”, mientras que el actor asegura que su talento como edil es que es un alcalde “como Dios manda”.

Una de las labores básicas en interpretación es fijarse en personajes reales con un rol similar al papel que se va a encarnar. Por ello, Motos preguntó a sus invitados sobre si habían tenido algún modelo en este sentido. Tous opinó que “yo me he imaginado que siempre están exhibiéndose, como los actores en la tele. Eso ayuda”. Machi llevó un poco la contraria, valorando que “los alcaldes no son de esa manera, tienen otra cercanía con el pueblo. Tengo como referencia a nuestra querida Manuela Carmena, que no hace lo que dice Paco”.

Llegó el momento de aparcar las preguntas en relación a esta comedia, y Pablo Motos quiso saber si a Paco Tous le había cambiado la vida tras su aparición en la archiconocida en La casa de papel: “No, mi intención es seguir trabajando. Está claro que ha tenido mucha repercusión, se llenan las redes con comentarios, pero no me ha cambiado la vida. Lo que sí me ha gustado es formar parte de algo que se valora fuera, ya está bien de tirarnos piedras a nuestro tejado, se está haciendo muy buena ficción en España, en todos los sentidos”.

Uno de los momentos curiosos del programa llegó cuando los invitados fueron preguntados sobre si siempre habían querido ser actores. Mientras Machi reconoció que sí, asegurando no saber hacer otra cosa y que, además, le ha ayudado a aprender a conducir tractores; Tous aseguró que su vocación fue tardía: “Quería ser veterinario. No sé, se me cruzó una historia de ballet y danza escénica, me enamoré de una bailarina y después me di cuenta de que era mejor hacer teatro”.

Después de estas confesiones llegó el turno de Trancas y Petancas, protagonistas de un cuestionario que propició que se contaran varias anécdotas. La primera tenía a Carmen Machi como protagonista: “Di un pregón en Motril, Granada. Era un momento en el que tenía mucha popularidad y me tuvo que escoltar la policía, la gente se subía al escenario, pero era maravilloso. Me decían: “Aída, ¿dónde está el Luisma?”.

La segunda llegó de la mano de Pablo Motos, quien llegó a emborracharse con el primer edil de un pueblo: “En mi pueblo el alcalde juntó a los que tenían restaurante, que se llevaban fatal. Les invitó a cenar, bebieron mucho y después sacaron un licor. Diez minutos después estaban todos a hostias. Tuvo que venir la Guardia Civil”.