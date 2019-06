Mariló Montero y Teresa Campos, tú a Canal Sur y yo a TVE: su duelo por regresar a la tele

Mariló Montero (53 años) y María Teresa Campos (77) regresan, por fin, a la televisión después de un tiempo alejadas del abrasador foco de las cámaras. Montero desde 2016 y Campos desde 2017, ambas comunicadoras, que fueron discípulas de Jesús Hermida, parecen tener encarrilada su carrera profesional tras un tiempo de reflexión y estudiando ofertas. De María Teresa se ha informado puntualmente sobre sus ofertas televisivas desde que su espacio Qué tiempo tan feliz echara el cierre, pero de Mariló nada se sabía con exactitud.

Ella misma ha dicho en más de una ocasión que intereses para su vuelta existían por parte de algunas cadenas, pero que de momento no le convencía ninguno. No obstante, según ha avanzado Diario de Sevilla, la navarra cuenta con una cadena de televisión más que cerrada para su retorno: Canal Sur. Y es que, la elección de la autonómica no es baladí, ya que la exmujer de Carlos Herrera (61) triunfó sin parangón con anterioridad en ella hasta que solicitó una excedencia de 10 años. Fue entonces cuando aterrizó en La mañana de TVE. Ahora, justo cuando expira esa excedencia, Mariló vuelve.

Y, según la información que se maneja, para quedarse previsiblemente en la franja matutina del ente público andaluz. En este punto, JALEOS ha podido conocer que Canal Sur ha tenido "en su objetivo" desde hace tiempo tanto a María Teresa como a Mariló. Que la una o la otra "no se le escapaban". En estos intensos meses, ambas "han tenido reuniones y ofertas", como ya informó este periódico en el caso de Teresa. Así las cosas, finalmente ha sido Mariló "quien ha aceptado las condiciones", si bien se desconoce de momento el formato de su regreso.

Pero, ¿a qué se debe esa decisión?, pregunta este medio, ya que la información de hace unas semanas hablaba de unas comunicaciones "muy avanzadas" entre cadena y Campos. Sin conocer en detalle las razones de este viraje en la negociación, lo que es un hecho es que Montero se queda en Canal Sur y... Teresa en TVE. JALEOS ha tenido acceso a una fuente que relata que la hija de Terelu Campos (53) "firma en breve" su contrato con el canal público para "un programa semanal, no diario" que dará comienzo "a principios de septiembre", y no en octubre como dijo la presentadora en una ocasión. Con todo, Mariló y Teresa se han repartido el trabajo: tú a Canal Sur y yo a TVE.

Teresa se ubica, ¿y Terelu?

Terelu Campos en el programa de Canal Sur 'Un año de tu vida'. Canal Sur

Ahora que parece que María Teresa ha encontrado su hueco en la televisión -y en la pública, donde todo comenzó para ella revitalizando las mañanas- la incógnita se cierne sobre su hija Terelu Campos, la única del clan familiar que no tiene destino profesional. Hace unas semanas Terelu abrió su corazón a Toñi Moreno (46) y trató uno de los temas más delicados de su etapa profesional: su despedida de Sálvame. Tras nueve años en antena, la hija de María Teresa decidía abandonar su trabajo al sentirse superada por los últimos acontecimientos.

El tartazo de Payasín a su hermana Carmen Borrego (52) y la falta de apoyo de sus compañeros le llevaban a tomar esta drástica decisión. Triste y melancólica, Terelu reconocía que aún tenía "mucho pozo de tristeza". Y es que, considera: "Sálvame me ha dado mucho, pero, honestamente, creo que yo también le he dado mucho a Sálvame".

Una marcha repentina en la que no se descarta un regreso: "Todavía mi cabeza y mi corazón, pero, sobre todo mi cabeza, está ahí", haciendo referencia al programa estrella de las tardes de Telecinco. Así las cosas, Terelu se siente muy orgullosa "de las cosas que he aprendido durante esos más de 9 años, de las cosas buenas por las que he pasado y hasta de las malas". JALEOS ha podido conocer en este tiempo que Telemadrid la ha tentado para su gran regreso a lo Con T de tarde. ¿Veremos tras el verano a todas las Campos volviendo al trabajo, su hábitat natural?

