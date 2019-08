Terelu Campos y Sandra Barneda se enfrentan a Kiko Hernández en 'Viva la vida'

Después de que el fin de semana pasado Terelu Campos (53 años) abandonase el plató de Viva la vida tras ver un vídeo en el que sus compañeros de Sálvame criticaban las fotografías de su casa que se habían colgado en las plataformas de Internet para conseguir venderla, la hermana de Carmen Borrego (52) ha zanjado la polémica de forma contundente.

La hija deMaría Teresa Campos (78) se ha sentado este sábado en su programa y ha explicado que el vídeo que le pusieron la semana pasada no estaba manipulado, como defiende Kiko Hernández (42). Todo viene porque Kiko esta semana ha arremetido contra el programa que presenta ahora Sandra Barneda (43) acusándoles de que habían manipulado las imágenes que le pusieron a Terelu.

Terelu Campos durante su explicación en 'Viva la vida'. Mediaset

Sin embargo, la madre de Alejandra Rubio (19) lo ha dicho por activa y por pasiva: "Acabo de ver la sentencia completa y el vídeo que me pusisteis la semana pasada no está manipulado". Tanto es así que Sandra Barneda ha mandado un mensaje muy directo a Kiko Hernández: "No tenemos ninguna intención de manipular, de poner en contra, de verdad... Yo fui la primera sorprendida de verte la cara y ver cómo te había sentado el vídeo".

Terelu Campos ha aprovechado el momento para explicar que le dolió que se burlaran de las fotografías de su casa porque no entiende que compañeros suyos de muchos años y a los que tiene mucho cariño, criticaran algo así: "A mí escuchar de un compañero con el que yo, además, siempre he tenido una muy buena relación, que en un comentario haya desvalorizado mi casa, gracia no me hace".

Además, el tema de conversación se zanjaba cuando Aurelio Manzano le preguntaba por si había hablado con Kiko Hernández, a lo que la periodista respondía: "No le he llamado por teléfono".

[Más información: Terelu, sin ingresos suficientes y peligrando su fichaje por Telemadrid: ¿concursante de 'GH VIP 7'?]