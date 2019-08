Edmundo Arrocet rompe su silencio tras los rumores de crisis con María Teresa Campos

Edmundo Arrocet (69 años) ha hablado por primera vez para una publicación después de tres años de silencio, más concretamente octubre de 2016, con motivo del 50 cumpleaños de Carmen Borrego (52).

Recién llegado de Chile después de dos meses, el humorista zanjado los rumores de crisis entre él y María Teresa Campos (78), y ha negado cada una de las posibles infidelidades que se le atribuyen: "No me he peleado con Teresa por nada. No sé por qué hablan de infidelidades. Supongo que porque les sale gratis, pero yo no me enfado porque tengo la conciencia muy tranquila de no haber hecho absolutamente nada", afirma Arrocet para la revista Semana.

Portada de la revista 'Semana'.

Respecto a la existencia de unas fotos comprometidas de Edmundo y otra mujer, al chileno no le tiembla el pulso al afirmar lo siguiente: "¿Dónde están esas fotos? Si existen, que las saquen, ¿no?". Pero no es la primera vez que se habla de las relaciones entre el humorista y otras mujeres. "Una vez Teresa me preguntó si estaba con otra mujer. Le prometí que no y, como sabe cómo soy, me creyó y punto. Ella se enfada mucho cuando se publican ciertas cosas porque le cuesta entender tanto machaque", asegura.

Además, se reitera en que su relación con la veterana comunicadora es de verdad, y que a pesar de que este tenga que viajar por motivos familiares y laborales, ambos pasan todo el tiempo posible juntos. Pero si hay algo que ha querido aclarar es que la relación es totalmente recíproca, y que en ningún momento la presentadora "besa el suelo por el que pisa Edmundo".

Lejos de estar en problemas sentimentales, atraviesan, según él, un gran momento en su relación. De hecho, la pareja no descarta pasar por el altar si María Teresa así lo desea: "Estamos bien así, pero si Teresita quiere que nos casemos, será lo que ella diga. Hoy en día con la separación de bienes todo queda más claro, pero si algún día Teresa lo necesitara no le faltaría de nada. Aquí me tiene para lo que ella necesite".

"No creo que nadie tenga que meterse en algo así y no se le puede prohibir algo así a una madre. Si Teresa un día quiere casarse, a mí me parecerá bien", concluye, refiriéndose a la negativa de Carmen Borrego y de Terelu Campos (53) sobre una posible boda entre ellos.

[Más información: Teresa Campos y Edmundo abandonan por sorpresa Marbella: los motivos de su precipitada decisión]