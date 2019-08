Alexis carga duramente contra su padre, Bigote Arrocet: "Está con Teresa Campos por interés"

Alexis, hijo de Edmundo Arrocet (69), se ha sentado este martes en el programa Sálvame para hablar sobre cómo es la relación de su padre con la familia Campos. En concreto, ha hablado sobre cómo es la relación de su padre con María Teresa Campos.

"Ella está feliz como está, porque está acompañada", ha explicado, "él no está enamorado de ella. Pienso que han hecho mucha amistad y de tanta amistad pues igual... habrán intentado algo. Mi padre está con María Teresa por interés", ha asegurado el joven, corroborando así lo que dijo la propia Gema Serrano durante su última visita al programa, la supuesta amiga especial de Edmundo que en 2016 ya hizo zarandear los cimientos del clan Campos.

Kiko Rivera y Alexis en el programa de 'Sálvame', donde el joven ha desvelado cómo es la relación de su padre con la presentadora.

Unas palabras sobre las que ha querido ahondar Gema López (48), quien ha querido saber qué tipo de interés tiene Bigote Arrocet en María Teresa Campos, si es económico, mediático, o ambos a la vez. "Yo creo que todo, tanto una cosa como otra. Pero no tengo ni idea en concreto, porque no sé de su vida".

Además de estas fuertes declaraciones, Alexis ha revelado que ha crecido sin el apoyo de su padre. "Yo soy fruto de una deslealtad de Bigote a su mujer, ¿sabes lo que es conocer a tu padre por la televisión? Es mi padre y siempre lo quise conocer".

"Yo le he dado oportunidades, desde hace tres años. No hablé mal de él, yo incluso vine al Deluxe cabreado porque me hizo la cama después de Supervivientes. Bueno, vas dejando pasar cosas. No se acerca a ti como un padre normal...", ha añadido.

Otro tema que ha contado Alexis ha sido el amor de su padre por las mujeres, "es muy mujeriego y no le importa traicionar a las mujeres", ha sentenciado, "él cuando ve una mujer, le gusta, las trata muy bien... Es su persona".

Gemma Serrano, la otra mujer en la relación

Hace tres años, Gema Serrano pisaba con fuerza en los medios de comunicación y hablaba, siempre desde la ambigüedad, de una sintonía muy especial entre ella y Bigote. A ambos les unía -y les sigue uniendo- la Asociación de humoristas ASHUMES así como varios negocios.

Serrano narraba sus visitas al 'piso de soltero' de Bigote y a la casa de Teresa cuando esta no estaba. En la actualidad repite discurso a la vez que muestra mensajes de Edmundo a horas intempestivas en los que entona canciones de amor. Incluso, la joven se ha sometido a un polígrafo determinante en Sábado Deluxe.

Gemma Serrano asegura que ha mantenido una relación con Edmundo Arrocet.

Unas declaraciones que no han sentado bien al artista, según ha podido conocer JALEOS. "Está muy molesto y enfadado con las declaraciones de Gema", asegura una fuente de su entorno cercano, quien resalta que no comprende a qué viene su reaparición en los medios "y, sobre todo, le duele el daño causado a María Teresa".

Si bien siempre ha procurado "pasar de todo" y no tomarse las cosas en serio, no está dispuesto a que la presentadora sufra más y, para ello, ya ha dejado claro a su entorno -y a las Campos en primer lugar- que "no quiere saber nada más de Gema". Se siente traicionado, sobre todo cuando entiende que siempre se ha portado "educadamente" con la que creía su amiga.

Lo cierto es que, se desliza a este periódico, la relación entre Bigote y Gema "hace tiempo que no es estrecha, más bien nula" y en los últimos meses "no ha habido ningún tipo de comunicación". En concreto, "desde enero", cuando algo pasó y todo cambió. En esa línea, se apunta que el chileno desmiente en redondo "todas las acusaciones de esta mujer" y considera "que se ha tergiversado todo con mensajes y audios sacados de contexto".

Pese a que toda la familia Campos cierra filas contra Gema y Bigote ha tomado partido de forma seria y dando la cara por su pareja, la polémica no se alejará del clan en los próximos días. Y es que, además de que Serrano continuará su desfile por Telecinco, el periodista Jesús Manuel Ruiz ha dado la información más dolorosa para María Teresa: Bigote volverá a dejarla sola este domingo 1 de septiembre, ya que emprenderá un nuevo viaje, esta vez a Grecia. Y no se estima precisamente corto. Sin duda, no está siendo el verano más sosegado para las Campos.

