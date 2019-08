Anita Matamoros, criticada en redes sociales tras subir un vídeo con David Salvador

Anita Matamoros (19 años) ha subido un vídeo en su perfil de Instagram que ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores. La hija de Makoke (50) pretendía hacer uno de sus vídeos más bonitos junto con su pareja, David Salvador, pero parece que nada le ha salido como esperaba.

Lo cierto es que el marco en el que se grabó es precioso, el punto exacto de un atardecer romántico, en un barco y los dos abrazados. Lo que no ha gustado nada y ha sido muy criticado por los seguidores de la influencer ha sido las cobras que le ha hecho su pareja. Y es que, por más que la hija de Kiko Matamoros (62) intenta besarle en los labios, David se aparta todas las veces que puede.

Ver esta publicación en Instagram Que hago si no tengo remedio con este bombón, mi bombón ❤️ Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 27 Ago, 2019 a las 9:01 PDT

El título que ha establecido en el polémico vídeo refleja lo enamorada que está: "Que hago si no tengo remedio con este bombón, mi bombón". Sin embargo, las críticas y los comentarios de los seguidores no se han hecho esperar y se han reído de lo patético que puede resultar sentirse 'rechazada'. Así, han ensuciado la declaración de amor que ha querido hacerle Ana a David Salvador. Y es que, la mayoría de comentarios hacen referencia a las cobras que le hace: "Pedazo de cobras, tía!", "Que le ponga un poco más de ganas, hija...", "Pero si te aparta la cara".

La respuesta de Ana Matamoros no se ha hecho esperar y la hija de Makoke no ha dudado en responder a todos sus haters con unas historias en las que ha explicado con un mensaje muy conciso qué piensa de todo eso: "Noto un poco de resquemor, envidia me atrevería a decir. De verdad, lo siento". De esta manera ha contestado a todos aquellos que se han pasado por la publicación del vídeo y han comentado de forma peyorativa a la influencer. Además, ha subido otra historia en la que intenta besar a su pareja pero es ella la que se aparta, adjuntando el siguiente texto: "Nos van las cobras".

[Más información: Kiko Matamoros llega al hospital para ser operado, arropado por su novia Marta]