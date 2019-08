Makoke y Mila vuelven al ataque: sus acusaciones que enfrentan a 'Viva la vida' y 'Sálvame'

La guerra sin cuartel entre Mila Ximénez (67) y Makoke (50) no conoce tregua a la luz de las últimas acusaciones que han vertido la una contra la otra en sus respectivos programas. Todo ha saltado por los aires cuando Sandra Barneda (43)-la conductora suplente de Viva la vida durante el verano- le ha mostrado a Makoke unas imágenes en las que Mila la acusa de haber filtrado la información sobre la enfermedad de Kiko Matamoros (62), supuestamente traicionando así a su propia hija, Anita Matamoros.

No solo eso, sino que además, en su acusación, la colaboradora de Sálvame vertía comentarios jocosos sobre las vacaciones de Makoke, haciendo ver que "no ha trabajado en todo el año". En esa línea, le recuerda, con cierta malicia, que le debe dinero y que le abone la deuda antes de irse de vacaciones. Tras escuchar las palabras de Mila, Makoke no ha podido callarse.

Ximénez y Makoke en montaje JALEOS.

"Lo más sucio es malmeter entre mi hija y yo. ¿Se puede caer más bajo? No he tenido un problema con mi hija en 19 años que tiene. Lo único que intento es no tener un problema con su padre", ha respondido Makoke, visiblemente enfadada. "Déjame en paz, yo no he filtrado nada, lo sabía hace un mes y jamás traicionaría a mi hija", ha asegurado.

Y es que, Makoke no entiende en qué se sustenta el argumento de Mila, cuando la noticia de la enfermedad de Kiko la hizo pública él a través de una exclusiva y ella nunca desveló nada antes de que viera la luz, aun sabiéndolo por su hija. Así, la exmodelo le ha pedido día a Mila que hable con argumentos dado el tema serio en que se circunscribe todo. "Esta mujer lo único que quiere es hacerme daño", ha rematado.

La expareja de Matamoros ha aprovechado para aclarar el tema del dinero que le debe a Mila. "Sí que es verdad que te debo dinero. Pero a ti no, se lo debo a tus abogados. Tengo otras deudas antes que solventar, pero cuando las solvente, te pagaré, pero déjame en paz", le ha contestado Makoke a Mila, explicando que había perdido un juicio contra ella. Además, Makoke ha respondido también a Mila al comentario de que "no trabaja", y se ha defendido contestando: "La que me has perdido trabajo eres tú, no yo".

Cabe recordar que las disputas entre ambas en el programa de Telecinco de cada tarde han sido numerosas, pero en todo este tiempo, por encima de la última acusación sobre la enfermedad de Kiko, lo que más le ha dolido a Makoke han sido las insinuaciones que arrojó Ximénez acerca de los motivos de la supuesta crisis que vivió durante su matrimonio con Matamoros. Muchos comentarios y especulaciones se hicieron entonces en plató, pero ninguna tan sangrientas como los de Mila, que aseguraba que en una de esas crisis existía una tercera persona en la relación por parte de Makoke.

Guerra en un momento dulce para Makoke

Lo cierto es que estos enfrentamientos entre ambas colaboradoras han enturbiado de alguna manera el feliz momento por el que atraviesa Makoke con su flamante relación sentimental con Tony Spina. Por fin, la pareja ha confirmado su historia de amor.

Un romance que habría supuesto el punto de inflexión más potente en la volcánica y tóxica relación que Makoke ha mantenido en los últimos tiempos con el que fue su marido Kiko. De hecho, en los últimos meses han sido varios los enfrentamientos televisivos que el exmatrimonio ha protagonizado. Ahora todo eso parece quedar atrás y el horizonte de Makoke comienza a dibujarse con calma. ¿Llegará a una solución amistosa con Ximénez o verá cómo su sueldo queda embargado?

