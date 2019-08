Toñi Moreno sufre un accidente que la obliga a tomarse un descanso: sus primeras palabras

Toñi Moreno (46 años) ha sufrido un accidente que la ha obligado a acudir al hospital. El percance ha tenido lugar durante la carrera de caballos que se ha celebrado en su querida Sanlúcar de Barrameda. Pese a la ilusión que le hacía acudir al evento -en el que ha recibido un emotivo reconocimiento-, una mala caída le enturbió el disfrute.

Un tropiezo inoportuno que viene a producirse en su cuarto mes de embarazo. Así lo anunciaba la presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa en su red social: "Espero ser merecedora de este reconocimiento y ser una digna embajadora. Fue un día accidentado porque acabé en el hospital por una caída tonta, pero prometo compensaros".

Si bien a la luz de esas palabras se desliza que la caída no ha sido muy aparatosa y no reviste gravedad alguna, Toñi ha querido utilizar su perfil de Instagram de nuevo para tranquilizar a todos su seguidores. Eso sí, la presentadora ha anunciado que se tomará unos días de descanso.

La caída le ha dejado un rasguño en la nariz que ella se ha tomado con el humor que le caracteriza, denominándose a sí misma como "Mr. Potato". Feliz con la llegada de su primera hija, Toñi ha explicado que tanto ella como la bebé se encuentran perfectamente, eso sí, estará unos días fuera de la televisión para controlar que todo marcha según lo previsto.

Un mensaje que ha acaparado cientos de respuestas donde le muestran todo su apoyo y cariño: "Me preguntáis todos cómo estoy. Ya me veis, con la nariz de Mr Potato. Y como si me hubiera atropellado un camión. Perdí el equilibrio y aterricé como pude. Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso. Besos y os quiero".

Un dulce momento personal

Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos por vuestro cariño !!! Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 26 Jun, 2019 a las 2:59 PDT

Pese a este susto sin importancia, lo cierto es que Toñi atraviesa un buen momento tanto personal como profesional. Tras mucho tiempo buscándolo, por fin ha podido anunciar a los cuatro vientos que está embarazada de la pequeña Lola. Un estado que la ha sumido en una felicidad inmensa y que no duda en compartir con los espectadores del programa que presenta en Cuatro y con todos sus seguidores de redes sociales.

"Yo estoy contenta porque ha sido un sueño muy perseguido, cuando salió la noticia no me puse contenta porque yo quería contarlo cuando llevase cuatro meses, pero yo no voy hablar de este tema porque es mío, no voy a presentar al bebé ni nada, mi vida privada es mía y de los míos", confesó el pasado mes de julio.

Siempre ha sentido debilidad por los niños, desde que era adolescente. Los problemas económicos por los que atravesaba su familia le obligaron a tener que cuidar de sus hermanas pequeñas. Ser madre siempre ha sido uno de los grandes sueños a cumplir, y aunque el camino no ha sido nada fácil, por fin lo podrá hacer realidad.

