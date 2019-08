La razón por la que Carlota Corredera se está 'escondiendo' en sus vacaciones

Carlota Corredera (45 años) comenzó hace unos días la segunda parte de sus vacaciones de verano. A principios de julio puso tierra de por medio y eligió Grecia como destino para pasar unos días de desconexión en compañía de su marido, el cámara de televisión Carlos de la Maza.

Un mes después vuelve a disfrutar de unas semanas de descanso, en las que la gallega ha aprovechado para alejarse de la capital y también del ruido mediático. Si bien es cierto que el pasado año la presentadora de Sálvame disfrutó de su familia y del buen tiempo de Formentera, en esta ocasión el lugar vacacional en el que se encuentra es toda una incógnita. JALEOS ha podido saber el motivo ante tanto misterio.

Tal y como aseguran a este medio fuentes cercanas a la presentadora, Carlota Corredera no ha querido contarle a casi nadie el sitio en el que se encuentra porque, entre otras cosas, no quiere que la fotografíen los paparazzis en la playa, a diferencia de otros años, que no le ha importado que así sea. Según esta persona, y por esta razón, son muy pocos los que conocen el paradero de la gallega en estos momentos.

Ver esta publicación en Instagram Cara de felicidad modo vacaciones 😃💙🇬🇷 #migranescapadagriega #ευχαριστώ Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera) el 3 Jul, 2019 a las 12:12 PDT

De hecho, es la primera vez que Carlota no cuenta o no comparte en sus redes sociales, donde se muestra bastante activa, alguna fotografía con algún momento especial sobre sus escapadas, ya sea con su familia, sus amigos o su marido. O todos juntos. Ni rastro de ella por ninguna parte, algo que ha sorprendido bastante a algunos usuarios de redes sociales, que han echado de menos sus publicaciones en la última semana.

Normalmente, pasa unos días en Ampuero (Cantabria), donde reside la familia de su marido. Una visita obligada, como no podía ser de otra manera, es Vigo, a la casa en la que viven su madre y su hermano, y la alternativa final no es otra que un destino diferente a sus respectivas tierras natales. Formentera o Mallorca han sido dos de las islas elegidas por el matrimonio para disfrutar de las vacaciones de verano.

Ver esta publicación en Instagram Feliz! ❤️😃 Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera) el 5 Sep, 2017 a las 12:40 PDT

Cabe destacar que cada vez son más los presentadores y colaboradores de Telecinco que optan por 'ocultar' o no por no revelar el destino de sus vacaciones. Emma García (46), Géma López (48) o Toñi Moreno (46) son algunos de estos casos. Y es que las féminas quieren mantener su vida personal en la mayor intimidad posible, y quieren evitar a toda cosa la presencia de fotógrafos o de personas ajenas a su entorno.

