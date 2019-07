La rotunda respuesta de Carlota Corredera ante las críticas sobre su vestido de Hannibal Laguna

Carlota Corredera (44 años) no quiso faltar al desfile de Hannibal Laguna (51) en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Un diseñador muy especial para la presentadora pues fue el encargado de vestirla para la mediática boda de Belén Esteban (45).

Aún así, las críticas recibidas por su look no le han sentado nada bien, sobre todo las referentes a su talla: "Yo me veía espectacular, yo estaba feliz, hubo gente que decía que no tenía cuerpo para llevar ese vestido y es eso quiere decir que es más importante el mensaje que quiero trasmitir, todas las mujeres pueden ser guapas sin tener una talla de pasarela y me parece indignante que alguien diga que yo no pueda llevar ese vestido, pero cuando escucho esos comentarios me doy cuenta de lo importante que es ser abanderada en este tema".

Más allá de estos comentarios, Carlota se ha mostrado pacificadora después de todo el revuelo causado en el plató de Sálvame con la boda de Belén: "Estoy feliz con mis fieras, pero como todos los trabajos hay tardes complicadas, lo que pasa que a nosotros nos repercute en las relaciones".

Ver esta publicación en Instagram Así me retrata mi @menchuglez #mfw2019 @hannibal_laguna ❤️ Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera) el 8 Jul, 2019 a las 9:12 PDT

Y también, Carlota Corredera ha aprovechado su paso por la MBFW Madrid para defender el vestido que lució Pilar Rubio (41) en su boda: "A mí me pareció un espectáculo y decir lo contrario es no tener criterio, pero es verdad que se la ha criticado por si no era el vestido más acertado pero lo importante es que ella se vio guapísima".

Relajada tras su escapada a Grecia

La presentadora decidió volar a Grecia hace una semana junto a su marido, Carlos de la Maza, para desconectar y recargar pilas. Disfrutó de los atardeceres griegos y los rincones más espectaculares del lugar, y ofreció a sus seguidores una romántica fotografía con su pareja.

A la vuelta de ese descanso siguió la fiesta con el Orgullo Gay, donde reivindicó la libertad de amar junto a otros rostros famosos como las actrices Cayetana Guillén Cuervo (50) o Dafne Fernández (33). Y su ruta imparable ha terminado esta semana en la Madrid Fashion Week deleitándose con la moda española desde el front row solo apto para vips de su diseñador fetiche Hannibal Laguna.

Ver esta publicación en Instagram A M O R 💙 Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera) el 3 Jul, 2019 a las 11:17 PDT

[Más información: Carlota Corredera explica su sorprendente aparición en la serie 'Mujeres del (h)AMPA']