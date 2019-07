Carlota Corredera explica su sorprendente aparición en la serie 'Mujeres del (h)AMPA'

Este pasado miércoles se emitió otro de los capítulos de la serie que está teniendo mucho éxito en Telecinco, Señoras del (h)AMPA. Y es que, además de lo mucho que está gustando a todos los seguidores una de las cosas que más se comentó del episodio fue la sorprendente aparición de Carlota Corredera (44 años). Nadie se esperaba que la presentadora de Sálvame tuviese lugar en una serie porque ni ella misma lo había comentado en ningún sitio.

Su aparición en el último episodio no ha sido física, no ha tenido que interpretar ni nada por el estilo. Se trata de un cameo, aparece una fotografía de su antes y después tras adelgazar 60 kilos. Como bien se conoce, la presentadora se emociona cuando habla de este tema porque sin duda fue una etapa en su vida en la que tuvo que tener mucha fuerza de voluntad para poder perder peso y no solo verse bien físicamente sino para ganar en salud. Pues resulta que en la serie aparece ella como ejemplo de superación, ya que uno de los personajes está haciendo régimen y tiene en su nevera la imagen de Carlota para darse ánimo.

El momento en que Carlota aparece en la exitosa ficción. Mediaset

Este viernes, Carlota ha aprovechado su espacio en Sálvame para lanzar unas palabras a la organización de la serie y agradecer que hayan contando con ella para transmitir un mensaje tan positivo y tan motivador para todas aquellas personas que estén pasando o que pasen, por una situación similar a la de ella: "No lo vi en directo porque me acosté muy pronto, pero me llegaron muchos mensajes ese día. Se trata de un cameo y para mí es un lujo haber aparecido con un mensaje que sigo lanzando al mundo de la positividad, un mensaje de superación, solamente eso. Un día vinieron dos jefes a hablar conmigo para pedirme permiso para utilizar esas fotografías y, claro, cuando me dijeron que quería hablar conmigo una jefa de ficción pensé 'Dios mío, que me van a dar un cameo, qué nervios'. Pues sí, era un cameo, pero estático".

