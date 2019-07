Shakira llora la muerte de su exsuegro: "Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa"

La cantante Shakira (41 años) ha querido despedirse de quien fuera su suegro, el expresidente argentino Fernando de la Rúa, fallecido el 9 de julio en una clínica privada de Buenos Aires. Si bien la colombiana había permanecido en silencio durante más de diez días en sus redes sociales, sin fotografías ni publicaciones en su galería, este martes tomaba las riendas de su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo mensaje al padre de su primer gran amor, Antonio de la Rúa (45).

"Fernando querido, te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo, Shakira", ha comentado la artista.

Shakira y Antonio de la Rúa en una imagen de archivo.

Shakira y Antonio, hijo de Fernando de la Rúa, mantuvieron una intensa relación desde el año 2000 hasta 2010, momento en que la autora de Inevitable conocía a Gerard Piqué (32) en el Mundial de Sudáfrica y lo dejaba todo por iniciar un romance junto al catalán. En ese tiempo, Antonio jugó un papel clave en la carrera profesional de Shakira. Ejercía como su representante y consiguió grandes contratos para la diva con multinacionales, no solo del sector musical sino también publicitario. No obstante, la alargada sombra de la infidelidad siempre se posó sobre la figura de De la Rúa.

Tras su ruptura, Antonio de la Rúa interpuso una demanda contra Shakira en los tribunales de Nueva York y le solicitaba 100 millones de dólares por los presuntos beneficios adquiridos durante el año 2011 en la sociedad que la entonces pareja tenía en común. Shakira tumbó a su expareja en los juzgados y, victoriosa, lo demandó por dos delitos: estafa y robo. "A pesar de cualquier cosa", tal y como ha deslizado la propia artista latina, Shakira guardaba un tremendo cariño a quien fuera su suegro, Fernando de la Rúa.

El expresidente de Argentina Fernando De la Rúa falleció este martes 9 de julio en la clínica Alexander Fleming de Buenos Aires. De la Rúa, que fue presidente de Argentina entre los años 1999 y 2001 fue hospitalizado esta semana y se encontraba en estado de extrema gravedad por problemas cardiorrespiratorios.

