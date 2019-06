El tremendo enfado de Carlota Corredera con Rafa Mora en 'Sálvame'

Este viernes, Rafa Mora (36 años) ha hecho zarandear los cimientos de Sálvame. El valenciano ha tenido que hacer frente a un tremendo enfado de Carlota Corredera (44) por culpa de haber jugado a la ambigüedad, a sabiendas, con una información que ha deslizado sobre Bárbara Rey (69) y Chelo García Cortés (67).

Los problemas han comenzado cuando Rafa ha afirmado que Chelo estaba unida a Isabel Pantoja (62) por un interés económico: "Puede que se quieran, pero Chelo ha tenido una fuente importante de ingresos por ser amiga de Isabel". Para apoyar su teoría, el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no ha dudado en sostener que la propia Bárbara Rey también lo piensa.

Corredera riñendo a Rafa en directo. Mediaset

Muy molesta, la vedette ha entrado en el programa para negar esas palabras y asegurar que eso lo dijo hace años, cuando estaba muy enfadada con la colaboradora de Sálvame. Acorralado, Mora se ha intentado escudar diciendo que no había puesto fecha a esas declaraciones: "Yo no he puesto fecha, he hecho tele como habéis hecho todos ¡Los tramposos seréis vosotros, que lo he aprendido de vosotros!".

Una excusa que no ha sentado nada bien a la presentadora: "Has jugado a que te escribía en directo, tienes la oportunidad de decir que te has equivocado y no de decir que has aprendido a hacer trampas de los mejores". A pesar de la bronca, Rafa no se ha echado para atrás en su postura, algo que Carlota no ha tolerado: "Te estás victimizando y no eres víctima de nada". Pasado el choque inicial, Mora ha reconocido su error: "Me equivoco pero estoy intentado aprender de los mejores". Un perdón que Carlota Corredera ha cerrado con un "aprende y escucha, nadie tiene nada en contra de ti".

Rafa, ¿a punto de perder el pinganillo?

Kiko y Rafa en montaje JALEOS.

Se desconoce cuáles serán las consecuencias de esta guerra, pero cabe recordar que hace unos días JALEOS se hacía eco de la posición privilegiada de Rafa Mora y Kiko Hernández (42) en el programa vespertino de Telecinco. Y es que, se apuntaba, solamente ellos, junto con el presentador de turno, tenían el honor de llevar pinganillo. Hay que decir que este aparato ha creado cierta guerra entre los colaboradores en más de una ocasión. Guerra y envidia. Tanto Lydia Lozano (58) como Gema López (48) ha 'protestado' en más de una ocasión ante el hecho de que Kiko llevara pinganillo.

Lo han hecho, sin tapujos, en directo: "Claro, como tú llevas ayuda en la oreja". Piques aparte, Kiko y Rafa son considerados como los 'azotes oficiales' de Sálvame y, como tales, ejecutan las indicaciones y se retroalimentan a la perfección con sus peleas y roces. En su caso, el 'pinga' surte un efecto que en los demás no.

[Más información: Guerra de pinganillos en 'Sálvame': el motivo por el que solo Kiko Hernández y Rafa Mora los usan]