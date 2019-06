Las enfermedades de Carlota Corredera: del síndrome de Hashimoto al codo de tenista

Lleva más de veinte años dedicándose al mundo de la televisión y desde hace casi una década lo hace frente a la cámara. Desde el preciso instante en que Carlota Corredera (44 años) puso un pie en el plató de Sálvame como una de sus presentadoras, sabía que su vida pasaba del anonimato al escenario público.

Desde su posición y también desde su libertad, la periodista de Vigo ha compartido con sus espectadores y seguidores sus momentos de plena felicidad, como su boda con el comunicador audiovisual Carlos de la Maza o el nacimiento de su hija Alba, pero también sus contratiempos de salud.

La periodista Carlota Corredera en un evento de la Fundacion Inspiring Girls.

1. El síndrome de Hashimoto

"Mi problema de tiroides tiene nombre japonés", escribía la periodista Carlota Corredera en libro Tú también puedes (Grijalbo, 2017) al contar uno de los múltiples problemas de salud que ha sufrido en sus 44 años de vida. La presentadora habló de la tiroiditis de Hashimoto, que toma su nombre del médico nipón que la describió por primera vez, Hakaru Hashimoto y que le fue diagnosticada a los 26 años. Según explicó a EL ESPAÑOL Nuria García, endocrina del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se trata de una enfermedad autoinmune en la que los propios anticuerpos no reconocen como propias a dos proteínas fundamentales de la glándula tiroides: la tiroglobulina y la peroxidasa.

2. Epicondilitis o codo de tenista

Carlota Corredera confesó hace unos días en una conversación con Kiko Hernández (42) que padecía epicondilitis o lo que se conoce comúnmente como codo de tenista. El codo de tenista en una inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del codo.

3. Sus problemas de peso

Carlota Corredera con la doctora Dolores Saavedra.

"Yo considero que soy una persona gorda. Siempre he tenido problemas de peso, pero no he tenido ningún trauma porque me lo llamaran en el colegio. Tengo recuerdos tristes con la comida porque siempre he estado a dieta, pero no porque me insultase nadie", desveló Carlota Corredera para la revista Semana. Tras quedarse embarazada de su primera y única hija, la escritora cogió peso y a través de una estricta dieta consiguió bajar hasta 60 kilos en un año.

"Yo tengo un metabolismo y una genética que me impiden dejarme. Ya no es una cuestión de talla. Lo importante es tener los hábitos y no vivirlos como un drama. Cuidarse en mi caso personal es imprescindible", desveló en una de sus últimas entrevistas. Respecto a los comentarios en los que algunas personas en redes sociales comentaban que Corredera había aumentado entre dos y tres tallas, la de Vigo habló muy claro: "Sabes lo que pasa, que a mí la única persona que me preocupa lo que diga sobre mi talla es mi doctora. Yo estoy encantada con ella y lo mismo Dolores conmigo. Además yo me encuentro muy bien".

La presentadora Carlota Corredera en el programa 'Sálvame'.

4. Su operación por un quiste

En octubre del año pasado, Carlota quiso compartir un detalle muy personal de su vida. Semanas atrás le habían encontrado un tumor que afortunadamente resultó ser benigno. En declaraciones a este diario apuntó: "Me operé, lo compartí, me encontraron un tumor muy grande, me lo quitaron, ha ido todo bien y al final hay cosas que prefiero contar yo a que las cuenten por mí. Quizá sea de forma inconsciente, pero me he creado una coraza. Fue un susto. Fue a una revisión ginecológica rutinaria y me encontraron eso. Te llevas un susto. Enseguida me dijeron que era bueno y te relajas... Pero bueno, el miedo es libre. Está todo bien, está todo superado y estoy contenta y recuperada.".

Carlota Corredera está viviendo uno de sus mejores momentos. Ya forma parte de la parrilla televisiva como presentadora del programa de Mediaset y en el ámbito personal está feliz junto a su hija y su marido, Carlos de la Maza. Para no acabar con la armonía que la acompaña, suele eliminar los comentarios que aparecen en su tablón de Instagram y que resultan ofensivos.

[Más información: Carlota Corredera, sobre su físico: "Hay gente que comemos aire y engordamos"]