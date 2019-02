Carlota Corredera: "Considero que soy una persona gorda, pero nunca tuve trauma"

Carlota Corredera (44 años) ha experimentado un gran cambio de peso durante los últimos cuatro años, y así lo ha reflejado día tras día gracias a su presencia en televisión. Ha hecho a los espectadores partícipes directos de todo su proceso, que no ha resultado nada fácil para la presentadora. Los problemas relacionados con los kilos le vienen desde su más tierna infancia.

La comunicadora gallega ha vuelto a abrirse y ha querido sincerarse sobre el tema del sobrepeso. Cuando los periodistas le han preguntado si en alguna ocasión le ha molestado que la llamasen gorda, Carlota ha asegurado que todo "depende de como se diga", y del contexto en el que esté la palabra: "Yo considero que soy una persona gorda. Siempre he tenido problemas de peso, pero no he tenido ningún trauma porque me lo llamaran en el colegio. Tengo recuerdos tristes con la comida porque siempre he estado a dieta, pero no porque me insultase nadie", confiesa Carlota para la revista Semana.

Carlota Corredera con el libro '¿Por qué engordamos?' Gtres

Siempre ha afirmado que lo que más le cuesta es mantenerse, y resistirse a según qué tentaciones. A pesar de que ha reconocido que ha recuperado algún kilo en los últimos meses, lo cierto es que se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales: "Tengo un metabolismo y una genética que me impiden dejarme. No es una cuestión de una talla. Lo importante es tener los hábitos y no vivirlos como un drama. Cuidarse en mi caso personal es imprescindible", añade.

Carlota Corredera no quiso faltar en la presentación del nuevo libro de su amiga y nutricionista, la doctora María Dolores Saavedra, ¿Por qué engordamos? El mejor método para eliminar la grasa. La presentadora resaltó la importancia de la motivación a la hora de comenzar una dieta. En su caso, lo tiene claro: "Mi hija Alba ha sido mi mejor motivación para cuidarme". Confiesa, a su vez, que "no tengo miedo de que mi hija lo herede, porque intento que coma lo más sano posible, pero también que disfrute de las cosas que le gustan a los niños. Me preocupa que sea una niña feliz, pero lo otro no es una cosa que me condicione". Porque en la actualidad Carlota se encuentra sana, feliz y llena con su trabajo y su vida personal, y ese es el auténtico peso vital que le importa.

[Más información: Carlota Corredera: "La única persona que me preocupa lo que diga sobre mi talla es mi doctora"]