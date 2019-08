Mila Ximénez y Kiko Matamoros se reconcilian en el plató de 'Sálvame'

Kiko Matamoros (62 años), Mila Ximénez (67) y Kiko Hernández (42) formaban el 'eje del mal' en Sálvame. Un trío que imponía a todos los invitados que iban al plató, ya que enfrentarse con uno de ellos significaba tener en el bando contrario a los otros dos. Esa amistad se rompió cuando la relación de Diego Matamoros y su padre se hizo pública pues la exmujer de Manolo Santana (81) recibía información por otra parte que no era la de su compañero y eso terminó debilitando mucho la relación entre ambos.

Además, a todo esto se le añadió un problema más importante, el enfrentamiento que Mila y Makoke han tenido durante años no solo en un programa de televisión sino que también en los juzgados. Desde entonces, la relación entre el colaborador y Ximénez nunca ha llegado a ser la misma y además, han estado evitándose hasta en los platós.

Kiko Matamoros en su entrevista más sincera en 'Sálvame'. Mediaset

La enfermedad de Kiko ha supuesto un antes y un después en las relaciones del colaborador con sus hijos, pero también en la enemistad que, hasta hace pocos días, tenía con Mila. La periodista ha escrito al hermano de Coto Matamoros (62) para transmitirle su apoyo y ánimo en estos duros momentos. Además, entró en directo el sábado pasado para mostrarle todo su cariño y fue una llamada que no se esperaba absolutamente nadie.

Este viernes se ha producido el reencuentro entre Mila Ximénez y Kiko Matamoros en Sálvame y no ha podido ser más cariñoso. El colaborador confesaba que había sentido: "Mucha emoción, mucha alegría y mucho agradecimiento, porque esto se agradece" al ver los mensajes de apoyo de su compañera y la periodista asegura que "si hay algo bueno de todo esto es que le he podido decir que le quiero".

Nuria Marín (37) preguntaba a los dos colaboradores si ahora que Makoke no estaba en la vida de Matamoros, era el momento oportuno de olvidar todo lo del pasado y volver a tener esa amistad que un día tuvieron, ya que el problema entre los dos era la madre de Anita Matamoros. Ximénez lo tenía muy claro: "Yo no voy a entrar en eso, yo lo que quiero es que se recupere y que esté bien, yo sé que está feliz con Marta -Marta López, actual pareja- y no voy a entrar en esa historia", a lo que Kiko respondía: "Creo que siempre ha habido un poso del recuerdo del entendimiento, complicidad y cariño que siempre tuvimos. Yo creo que esas cosas se aguantan mejor que las otras".

De esta manera Mila Ximénez y Kiko Matamoros se han vuelto a ver las caras y no precisamente en el programa Volverte a ver de Telecinco, solamente ha hecho falta un momento de debilidad en la vida del colaboradora para que la periodista saque todo el amor que siempre le ha tenido y se lo demuestre personal y públicamente.

