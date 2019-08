Kiko Matamoros acude al hospital a una consulta preanestésica antes de su intervención

No corren buenos tiempos para Kiko Matamoros (62 años). Después de que el pasado miércoles anunciase en primera persona que padece varios tumores en la vejiga, será intervenido de urgencia el próximo martes 6 de agosto para extraer el tejido dañado, los tumores y comprobar el alcance de la dolencia. JALEOS ha tenido acceso en exclusiva a las fotografías en las que el colaborador aparece entrando al hospital Quirón de Pozuelo (Madrid), donde ha acudido esta semana a una consulta preanestésica.

Kiko Matamoros entra al hospital Quirón de Madrid.

Allí, los médicos expertos le han realizado pruebas y ha tenido que firmar los documentos necesarios previos al paso de Kiko por quirófano. Esta consulta es imprescindible, ya que permite al anestesiólogo elegir la técnica y los cuidados más adecuados para el paciente, para que este no sufra ninguna complicación en el acto quirúrgico y en el postoperatorio inmediato.

Kiko Matamoros y Cristian Suescun saliendo del centro médico. JALEOS

Tras permanecer un rato largo en el interior del centro, el colaborador abandonó el lugar, pero no lo hizo solo. Su chofer, Cristian Suescun, y su novia, Marta López del Álamo (22), han estado junto a Matamoros, a la espera mientras este era atendido. Y así se puede apreciar en las fotografías, en las que, mientras el hermano de Sofía Suescun (23) iba a por el coche, Kiko -vestido con ropa deportiva- y su pareja salían por la puerta con un rostro de preocupación y la apariencia poco animada. De esta forma se subieron al vehículo, donde Marta optó por ponerse delante para dejar al colaborador de Sálvame la comodidad que supone disfrutar solo de toda la parte de atrás.

Matamoros cuenta con el apoyo de parte de su familia, de sus amigos, y también por parte de algunas personas con las que en su día tuvo algún tipo de conflicto. A pesar de que el propio Matamoros ha dicho que el pronóstico no es optimista, se encuentra esperanzado de que todo salga bien.

Marta López Álamo y Kiko Matamoros no se separan en estas últimas semanas. JALEOS

Kiko comenzó hace cinco meses su relación con la joven modelo Marta López. Durante este tiempo la pareja ha tenido que hacer frente a las continuas críticas debido a la diferencia de edad entre ambos, sin embargo, las críticas no han hecho mella en su relación, de hecho están viviendo juntos en el hotel en el que Kiko vive desde que se separó de Makoke.

Pero él no quiere que su pareja sea su cuidadora y está dispuesto a terminar la relación si la situación así lo requiere con tal de que ella no sufra por su culpa: "Yo no quiero enfermeras, no le quiero joder la vida a nadie, si yo viera que esto es una complicación vital para ella haría lo posible por no mantener una relación" afirmó la pasada semana en televisión.

Kiko Matamoros saliendo de la consulta preanestésica. JALEOS

A pesar de todas las complicaciones que puedan existir en este delicado proceso, Kiko ya está listo para la operación, que tendrá lugar en unos días en este mismo hospital. Los resultados de esta complicada intervención marcarán un antes y después en la vida del colaborador.

