Kiko Matamoros desvela que tiene varios tumores y tendrá que operarse de urgencia

Kiko Matamoros (62 años) atraviesa uno de sus peores momentos en lo que a salud se refiere. A punto de cumplirse el primer aniversario desde que se hiciese público su divorcio con Makoke (50) tras de más de veinte años de relación, el colaborador de Telecinco ha anunciado que tendrá que pasar por quirófano a principios del mes de agosto para ser operado de varios tumores.

Según cuenta el propio Matamoros en la revista Lecturas, le han detectado algunos tumores en la vejiga: "Un día, hace un mes, me desperté de madrugada en medio de un charco de sangre y me levanté con ganas de orinar. Fue horrible, todo sangre con coágulos… Aguanté el chaparrón como pude", confiesa. Ante la desagradable situación, decidió acudir a urgencias, y allí le dijeron que lo que tenía era una hemorragia, lo que complicaba el trabajo de los médicos. "Intentaron hacerme un análisis de orina, pero fue imposible porque lo que había era sangre". Los médicos optaron por hacerle una ecografía de los riñones y vieron que tenía la vejiga llena de sangre. Estas afirmaciones las hace en medio de su último gran viaje, que ha hecho de la mano de su actual pareja, la modelo Marta López, que ha estado a su lado en todo momento desde que ambos conocieron la triste noticia.

A pesar de que sus seres queridos le intentan contagiar de esperanzas, la realidad del colaborador es otra: "Yo me pongo en lo peor. Los médicos tampoco son muy optimistas. Me han hecho ver que puede tener su importancia. Me estoy preparando para que me digan que es cáncer. Hay dos posibilidades, que te digan eso o lo contrario. Y sí, tengo que estar preparado para afrontarlo como venga".

La familia dividida

En uno de sus peores momentos, Matamoros cuenta con el apoyo de dos de sus hijas, Laura (26) y Anita Matamoros (19), que son a las únicas a las que le ha comunicado la noticia: "Se lo he dicho a Ana y a Laura. Los demás, como no tengo comunicación, se enterarán cuando se entere todo el mundo. Me acordé de mis otros hijos, pero si no te han llamado cuando has tenido un ingreso, para qué voy a contar nada", cuenta.

Con el resto, Diego, Irene y Lucía, sigue manteniendo una relación muy distante: "Me emocioné al hablarlo con Ana. Está muy preocupada", concluye Kiko.

