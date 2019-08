El enfrentamiento entre Lydia Lozano y Ania Iglesias que termina con las dos entre lágrimas

Esta tarde de jueves se planteaba en Sálvame emotiva y en homenaje a la Marbella de antaño, aquella que estuvo gobernada por Jesús Gil y Gil. Para tal especial en Telecinco, los colaboradores y la presentadora Carlota Corredera (45 años) se han caracterizado de las personalidades que marcaron aquella gloriosa, pomposa y corrupta época. Sin embargo, pese al enfoque inicial de la tarde, en el que primaba recuperar el pasado, la guerra ha terminado por explotar en el plató, y por un tema que nada ha tenido que ver con aquellos años.

En concreto, ha estallado entre Lydia Lozano (58) y la estilista que se ha encargado de las indumentarias, la exconcursante de Gran Hermano 1 Ania Iglesias (48). Todo ha ocurrido cuando la presentadora le ha hecho ver a Lydia Lozano que no llevaba puesto el collar que Gunilla von Bismarck -la persona que le ha tocado encarnar- lucía en la imagen comparativa en la que tenían que reflejarse. Ahí se ha desatado un cruce de acusaciones entre la colaboradora y la estilista.

Lydia y Anita, enfrentadas tras la caracterización. Mediaset

"Yo no sé nada de ningún collar", ha expresado Lydia, lo que ha enervado sobremanera a Ania, quien no se ha podido callar: "El problema lo tiene Lydia consigo misma". En ese punto, Lozano ha explicado que Ania le ha entregado el vestido "a las cuatro menos cuarto de la tarde", minutos antes del directo, y que ella "no ha visto ningún collar". Iglesias, por su parte, ha culpado a Lydia de todos los errores cometidos en su estilismo: "Me dijo que todos los vestidos que le propuse le parecían horrorosos. Quería uno dorado y me llegó a pedir que le dijera al director, David Valldeperas (45), que no había encontrado ninguno". En otras palabras, como que el problema era enteramente suyo y no de Lydia.

En su opinión, Lozano se lo ha puesto imposible desde el minuto primero: "No se quería probar los vestidos, decía que se los ponía encima de la ropa. Yo le decía que como tiene una talla 42-44 tenía que verla yo en persona. Además, me decía que no pensaba ponerse ni escote ni transparencias". En ese extremo, Lozano ha seguido con su defensa: "El problema lo has tenido tú porque este traje me lo has dado ahora, antes de empezar el directo. Tenías la orden de hacerlo y lo has cosido por la noche. Yo, con lo súper puntual que soy..." Acto seguido, el programa ha emitido un audio en el que se escucha cómo Lydia, entre bambalinas, llama "mala" a Ania Iglesias.

Ania y Lydia llorando tras su enfrentamiento en montaje JALEOS. Mediaset

Esto ha puesto sobre la pista de Sálvame la sospecha de que la enemistad entre ambas viene de lejos. "¿Es un desencuentro del pasado?", ha querido saber Carlota. "Bueno, eso digo yo. De ahí puede venir. Estuvimos dos años en A tu lado", ha soltado Iglesias. El momento álgido de confrontación ha llegado cuando Ania ha espetado que Lozano "no acepta su físico", lo que ha provocado que la aludida se salga de plató envuelta en lágrimas y gritando: "¿Veis como es mala? Que me diga eso precisamente ella, con lo que pasó..."

Cabe recordar que la que fuera concursante de Gran Hermano 1 padeció anorexia. Ante tales conceptos tan serios, Carlota ha parado el enfrentamiento: "Es un tema serio y tenemos que tener responsabilidad en lo que decimos. Cuidado con el tema del físico". Finalmente, ambas comunicadoras han terminado llorando mientras que Mila Ximénez (67) se ha posicionado claramente al lado de Lydia: "Por ahí, por ahí no". ¿Será el fin de Ania en Sálvame?

[Más información: Lydia Lozano sufre un ataque de ansiedad tras discutir con Mila Ximénez en 'Sálvame']