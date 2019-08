Verdeliss celebra la semana de la lactancia materna con una publicación muy cuestionada

Coincidiendo con la semana mundial de la lactancia materna, muchas son las famosas que reivindican su papel como madres en este tema. Una de ellas es Verdeliss (32 años), madre por excelencia en redes sociales, quien ha querido aprovechar estos días para dar su opinión al respecto.

Verdeliss celebra la semana de la lactancia JALEOS

De hecho, hace algunas semanas, ya creó un movimiento propio a favor de la lactancia materna después de ser criticada por amamantar a su pequeña Miren y compartirlo en Instagram. La influencer fue madre hace seis meses de su séptimo retoño y defiende por encima de todo la visibilidad de este método de crianza en su perfil, siempre de un modo respetuoso y sin hacerle feos a los biberones, método que escogió para alimentar a cuatro de sus hijos.

Verdeliss y su hija Miren en una imagen de Instagram.

Para dar por finalizada esta celebración, Verdeliss ha publicado esta imagen junto a su pequeña. "Con esta foto, de Miren al pecho, damos fin a la semana mundial de la lactancia materna. Me gustaría además, recuperar las palabras de una gran médico psiquiatra: dar la teta no es lo mejor, es lo normal". Os recomiendo esta lectura 100%, evidencia e información, que en mis diferentes crianzas me ha guiado hacia la aceptación, comprensión y el respeto", ha escrito junto a la fotografía.

Una imagen con mensaje que cuenta con más de 45.000 'me gusta' y casi 500 comentarios, entre ellos los de muchas madres que apoyan y respaldan cada palabra de la exconcursante de GH VIP 6, aunque también hay usuarios que critican cada movimiento de Verdeliss en relación a sus hijos y a su forma de educarles.

Madre todoterreno, Verdeliss no pierde ninguna oportunidad para dar visibilidad a sus hijos en redes y a su forma de educarles con total normalidad. La influencer ni quiere ser un ejemplo a seguir ni busca imponer su modo de crianza, tan solo quiere compartirlo con todos aquellos que deseen escucharlo.

La exconcursante de Gran Hermano Vip se hizo conocida por su canal de Youtube, donde relata su vida como madre de una familia numerosa y ofrece consejos sobre el cuidado de los más pequeños de la casa. Verdeliss ha conseguido un gran éxito en este campo, y su canal acumula en la actualidad más de 2 millones de seguidores.

[Más información: El lujoso hotel parisino de Verdeliss en su coronación como 'youtuber' internacional]