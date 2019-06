Lydia Lozano sufre un ataque de ansiedad tras discutir con Mila Ximénez en 'Sálvame'

El programa de Sálvame del pasado lunes fue protagonizado por la gran bronca entre Gema López (48 años) y Jorge Javier Vázquez (48). Pero, en la tarde de este martes la guerra ha estallado sin cuartel entre Mila Ximénez (67) y Lydia Lozano (58).

Las dos colaboradores del programa han discutido durante la reunión de escaleta del programa, y Lydia no ha podido más y ha explotado. Los gritos de la periodista hablando con Belén Rodríguez sobre la discusión fueron oídos por todos los colaboradores del programa y los telespectadores, ya que alguien grabó la conversación de las dos colaboradoras.

Lydia viendo cómo Jorge Javier y Mila portan un biombo para no verse. Mediaset

En el vídeo que se ha podido ver se escuchan frases proferidas por Lozano contra Mila como las que siguen: "¡Todo el mundo le ríe las gracias!; "Soy la que más me callo"; "No me puedo callar siempre y poner una sonrisa". Y además, parece ser que tras la discusión con Mila, la periodista ha tenido un ataque de ansiedad, pero más tarde ya se ha encontrado más tranquila y sosegada.

Además, en su descargue, ha explotado diciendo que llevaba escuchando la misma frase de Ximénez durante los 10 años: "Estoy hasta las narices de que me llame mala compañera". Con esta declaración, Mila no ha podido más y ha decidido romper su silencio: "Tiene una gran capacidad para pasar del ataque de histeria a no sucederle nada, y el llanto le funciona muy bien, pero yo no voy a llorar ni a ponerme nerviosa".

Por si fuese poco, Mila cree que su compañera no la soporta, pero le resta importancia: "Yo digo las cosas a la cara, no hago el numerito de salir de la redacción y gritar como si se hubiera muerto alguien". Con todo esto, Lozano ha vuelto a explotar una vez más para recriminarle: "¿Me vas a hablar tú de numeritos?, ¿Tú? Me parto. Tú sí que montas pollos y yo aguanto mucho por educación".

Finalmente, toda esta discusión entre las dos colaboradoras ha acabado con la salida de Mila de plató y Jorge Javier detrás de ella para que volviera para seguir el programa. Ante esto, el presentador ha decidido poner un biombo para que las colaboradores se relajen y así terminar la discusión.

[Más información: Kiko Hernández carga contra el programa de Broncano: "Es una indecencia"]