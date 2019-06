Kiko Hernández carga contra el programa de Broncano: "Es una indecencia"

Por primera vez en su historia, los programas Sálvame y La Resistencia se han fusionado en un mismo plató. Kiko Hernández (42 años) ha arremetido contra David Broncano (33), presentador del programa anteriormente citado, por una de las costumbres que lleva a cabo con los entrevistados: preguntarles acerca del dinero que han ganado.

Todo sucedía en mitad de un debate en Sálvame en el que Carlota Corredera (44) sacaba a colación el tema del caché de los Beckham y le restaba importancia al hecho de hablar de dinero. Para defender su argumento, citaba el programa de Broncano, donde pregunta a todos sus entrevistados acerca de sus cifras bancarias. Cuando Kiko escuchó esto, reaccionó con incredulidad: "Yo estoy alucinando, de verdad", y añadió: "Me parece una indecencia, luego dicen de este programa pero a mí me parece una indecencia preguntarle a alguien cuánto dinero tiene, pues mire usted, el que haya ganado trabajando. A mí, que lo preguntes tú que te considero amiga y una buena profesional, también me parece fuera de lugar".

Kiko Hernández en 'Sálvame' Mediaset

Durante el debate en Sálvame, los colaboradores que suelen ver La Resistencia, que se emite a diario en Movistar+, recordaron que además de la pregunta sobre el dinero, Broncano también inquiría a sus invitados acerca de cuándo era la última vez que habían tenido sexo. Esto desató definitivamente la furia de Kiko: "¡Y a usted qué el importa! ¿Cuánto tiene su madre?. A un político sí me gustaría saberlo pero a un colaborador... será lo que haya ganado fruto de mi sudor y de mi trabajo, ¡pero qué es esto!".

La conversación poco a poco fue cambiando la dirección de los dardos. Kiko pasó de atacar a Broncano a hacerlo hacia Lydia Lozano (58) su compañera: "¿Te he preguntado alguna vez cuánto dinero tienes? ¿A que no? Sé que tienes mucho, sé que estás forrada". Para justificarse, comentó que, en su opinión, Lydia era la persona del programa que más sabía disfrutar de su dinero, porque "todo lo que gana de su trabajo lo gasta con los amigos y la familia".

