Mila Ximénez, a por todas contra Makoke: embargará su sueldo para cobrar una deuda

La guerra sin cuartel entre Mila Ximénez (67 años) y la exmujer de Kiko Matamoros (62) parece no tener fin, pese a las buenas intenciones iniciales por una de las partes. El litigio se remonta a un juicio que se celebró hace un tiempo en el que Makoke (50) pretextaba que la colaboradora de Sálvame había vulnerado su derecho al honor y a la intimidad en varias intervenciones. Sin embargo, el juez no consideró tamaño perjuicio y, por tanto, lejos del recurso al Supremo, que la exmodelo no contempla, le debe abonar las costas del juicio a Ximénez.

En su momento, ante esta deuda, Makoke aseguró que su intención era llegar a un acuerdo amistoso con Mila, pero, tal y como ha podido confirmar JALEOS después de las palabras de la colaboradora en su programa, este no se ha producido y, ante la tardanza de saldar la deuda, la que fuera mujer de Manolo Santana (81) quiere embargarle el sueldo, y así recuperar lo que le pertenece. Para ello, no ha dudado en "pedirle a su abogado que envíe a Makoke un reconocimiento de deuda". Ese documento, además de notificársele a su destinataria, también se enviará a la productora La fábrica de la tele, como Ximénez aseguró en el plató.

Las dos colaboradoras, enfrentadas.

El objetivo de este proceder de Ximénez no es otro que apropiarse del sueldo que Makoke cobre en sus habituales colaboraciones con dicha productora de Mediaset. Lo que se desconoce de momento es si, finalmente, la exmujer de Kiko recurrirá al Supremo, su única vía ante la negativa de acuerdo de Mila. Eso sí, Makoke ya dejó claro el pasado febrero que la victoria de la periodista no es completa, ya que todavía queda pendiente otro juicio, esta vez por las declaraciones que se vertieron en Sálvame: "La Audiencia le ha dado la razón, pero todavía queda el juicio por lo que me dijo en Sálvame, que fue peor".

Cabe recordar que las disputas entre ambas en el programa de Telecinco de cada tarde han sido numerosas, pero lo que más le ha dolido a Makoke han sido las insinuaciones que arrojó Ximénez sobre los motivos de una crisis que vivió durante su matrimonio con Matamoros. Muchos comentarios y especulaciones se hicieron entonces en plató, pero ninguna tan sangrientas como los de Mila, que aseguraba que en una de esas crisis existía una tercera persona en la relación por parte de Makoke.

Guerra en un momento dulce para Makoke

Lo cierto es que este enfrentamiento entre ambas colaboradoras ha enturbiado de alguna manera el feliz momento por el que atraviesa Makoke con su flamante relación sentimental con Tony Spina. Por fin, la pareja ha confirmado su historia de amor en una entrevista en Lecturas.

Un romance que habría supuesto el punto de inflexión más potente en la volcánica y tóxica relación que Makoke ha mantenido en los últimos tiempos con el que fue su marido Kiko. De hecho, en los últimos meses han sido varios los enfrentamientos televisivos que el exmatrimonio ha protagonizado. Ahora todo eso parece quedar atrás y el horizonte de Makoke comienza a dibujarse con calma. ¿Llegará a una solución amistosa con Ximénez o verá cómo su sueldo queda embargado?

