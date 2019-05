Sabemos qué ha hecho Victoria Federica tras el alta de su novio Gonzalo Caballero

Gonzalo Caballero (27 años) abandonó el pasado miércoles el Hospital de la Fraternidad donde había estado ingresado a consecuencia de la cornada que sufrió en Las Ventas el 21 de mayo. Junto a él, miembros del propio centro médico y familiares le acompañaban en este momento tan feliz.

Sin embargo, de quien no se ha sabido nada en estos días de hospitalización es de Victoria Federica (18 años), la novia del diestro. Como consecuencia, muchos se han hecho la misma pregunta, ¿dónde ha estado la nieta del rey Juan Carlos (81)? Una cuestión a la que ha encontrado respuesta JALEOS.

Captura de un instastorie de Victoria Federica al que ha tenido acceso JALEOS

Según ha podido averiguar este periódico, mientras Gonzalo Caballero se encontraba en su domicilio recuperándose de las lesiones, la hermana de Froilán (20) estaba de fiesta.

En concreto, la joven ha disfrutado de una tarde rodeada de su círculo más cercano en la terraza del Hotel Puerta América. El encuentro estuvo amenizado por el Dj Jorge Bárcenas, uno de sus amigos más íntimos que fue contratado por el complejo para pinchar en la fiesta.

Junto a ellos también estuvieron otros amigos de la hija de la infanta Elena (55), que quiso de pasar desapercibida, tratando de evitar de que sus acompañantes o los ajenos le tomaran fotografías o vídeos. Pero más allá de estas precauciones, la joven disfrutó riendo y bailando loas temas que ponía su amigo.

Victoria Federica y Gonzalo Caballero durante el Masters Series Madrid 2019.

Un panorama muy diferente al que ha vivido Gonzalo Caballero en su casa. Ayudado por unas muletas para poder moverse, el diestro va a tener que guardar reposo en los próximos días para asegurarse de que las heridas se curan correctamente.

Una grave cogida

El martes 21 de mayo, Gonzalo Caballero se estrenó en Las Ventas, la plaza de toros más conocida de toda España, con motivo del octavo festejo de la Feria de San Isidro. Sin embargo, la faena no salió como estaba prevista, y cuando el diestro se disponía a entrar a matar, el animal le embistió y el pitón entró en la parte superior de su muslo izquierdo. Como consecuencia, el joven quedó tendido sobre el albero con una herida de la que no paraba de brotar sangre.

Al ver este percance, las cuadrillas de la plaza salieron rápidamente a socorrerle y le llevaron a enfermería, donde el novio de Victoria Federica fue operado. Posteriormente fue trasladado al Hospital La Fraternidad, donde los profesionales pudieron emitir un primer parte médico sobre su estado de salud:

"Herida por asta de toro en cara externa tercio medio del muslo izquierdo, con una trayectoria ascendente de 25 centímetros que produce destrozos en músculo tensor de la fascia lata, vasto externo e isquiotibiales y que alcanza la cara posterior del fémur contusionando el nervio ciático, alcanzando isquion. Es intervenido bajo anestesia general en la enfermería de la plaza. Se traslada al Hospital La Fraternidad. Pronóstico: Grave", rezaba el comunicado.

A pesar de la gravedad de sus heridas, en solo una semana el diestro ya demostró que estaba mejorando considerablemente, y compartió un vídeo a través de sus redes sociales en el que aparecía dando sus primeros pasos tras la intervención, ayudado por unas muletas.

"Hasta que no quema la vida, no valoramos lo que tenemos. No puedo ser más feliz después de haber conseguir dar unos 'pasos' después de estos días tan difíciles. Gracias al Dr.Garcia Padrós , al equipo de la clínica La Fraternidad y en especial al fisio Yenko por tanto", escribió en su momento Esperando al electromiograma de mañana para ver el estado del nervio pero con la máxima confianza e ilusión de estar de vuelta pronto", escribió el novio de Victoria Federica.

Una mejoría que continuó hasta que el miércoles 29 de mayo recibió el alta. Horas después, volvió a hacer uso de sus redes sociales para agradecer al equipo médico el trabajo realizado: "¡Muy feliz y orgulloso de recibir el alta hospitalaria! Agradecer al equipo de la Clínica Fraternidad el gran trato recibido , a las manos de nuestro ángel de la guarda doctor Máximo García Padrós y al fantástico trabajo del fisio".

