Makoke quiere llegar a un acuerdo con Mila Ximénez tras haber perdido el juicio

Makoke (50 años) no gana para disgustos. Después de hacer una entrevista en la revista Lecturas hablando de su exmarido, Kiko Matamoros (62), de la novia de este y de su relación de 'amistad' con Tony Spina (29), le han llovido muchas críticas por las palabras que utilizó para referirse a la novia de Matamoros. Sin embargo, este pasado lunes en Sálvame Diario desveló algo hasta el momento desconocido y que ha dejado a los espectadores impactados.

Según publicó la citada revista, y ha reconocido la exconcursante de GH VIP en el plató de Sálvame, Mila Ximénez (66) ha ganado la guerra judicial que tenía con la exmujer de Matamoros. El juez no considera que la colaboradora haya vulnerado el derecho al honor y a la intimidad en la entrevista que concedió hace un tiempo. Esto no es todo, ahora la madre de Anita Matamoros (18) puede recurrir en el Supremo pero ha confesado que no quiere llegar hasta esos extremos: "Yo no quiero, sinceramente, y así se lo he manifestado a mi abogado".

"Me gustaría llegar a un acuerdo con Mila"

Makoke en imagen de archivo. Gtres

Ahora Makoke deberá hacer frente a las costas del juicio y pagar a la Ximénez todos los gastos que le ha supuesto enfrentarse con ella. Aunque, atención, porque Makoke ha confesado en el espacio vespertino que quiere llegar a una acuerdo con la exmujer de Manolo Santana (80): "Me gustaría llegar a un acuerdo con Mila". Parece que la modelo quiere quitarse de problemas jucidiales y económicos para poder estar más tranquila.

Aunque parezca algo imposible, puede que Mila Ximénez y Makoke lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para ambas, y quizá, ahora que las dos ya no tienen nada que ver con Kiko Matamoros, se hagan amigas y se unan en contra de él. Sin duda, si se produce este acercamiento y consiguen tejer una buena relación sería una fecha histórica en televisión. Las dos han protagonizado momentos muy tensos en los platós y siempre han estado a la gresca.

Si por el contrario, Mila Ximénez no quiere llegar a un acuerdo, a Makoke no le quedaría otra que recurrir ante el Supremo. Así, puntualizó que el juez le ha dado la razón en las cosas que aseveró en la revista pero todavía queda el juicio por lo que dijo en Sálvame: "La Audiencia le ha dado la razón, pero todavía queda el juicio por lo que me dijo en Sálvame, que fue peor".

Recordemos que las disputas entre ambas en el programa de Telecinco de cada tarde han sido numerosas, pero lo que más le ha dolido a Makoke fueron las insinuaciones que tuvo la que fue amiga de Encarna Sánchez sobre los motivos de una crisis que tuvo el matrimonio. Muchos comentarios y especulaciones se hicieron entonces en plató pero pocos como los de Mila, que aseguraba que en una de esas crisis existía una tercera persona en la relación y por parte de la exmujer de Kiko Matamoros. Ya sabemos que la Ximénez se pone pocos puntos en la boca y siempre habla con demasiada libertad de los demás.

