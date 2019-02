Terelu Campos y su hija Alejandra, cara a cara: lo que una odia de la otra

Terelu Campos (53 años) ha querido apoyar a su hija Alejandra Rubio (18) en su nuevo proyecto televisivo, y se ha prestado para ser la primera invitada de su canal. Madre e hija se han sentado ante la cámara, cara a cara, para desvelar cómo es su relación, tanto lo bueno como lo malo.

La primera pregunta ya vaticinaba cómo iba a ser el vídeo (crítica tras crítica): "¿Qué es lo que más le molesta de la otra?". Terelu ha respondido directa y sin un ápice de duda: "Eres muy antipática, muchas veces", ha explicado la colaboradora de Sálvame. Una actitud que también le ha recriminado en otro momento, achacándole a su hija que ese tipo de comportamientos no es algo de lo que uno se deba sentirse orgulloso, ya que el objetivo en la vida debe ser siempre mejorar.

Alejandra Rubio y Terelu Campos durante su cara a cara.

Con el rostro serio, Terelu también le ha achacado que es muy impaciente y "todo lo quieres para ayer. Tú pides una cosa, y tiene que estar desde ayer hecha aunque la pides hoy", ha asegurado ante una Alejandra cabizbaja, que ha asentido lentamente a las palabras de su madre y ha corroborado su versión: "Hemos discutido mucho porque a mi siempre me han dado unos venazos horribles. Por ejemplo, un día me levantaba y decía: 'Quiero el pelo rosa. Y me lo pongo yo, ahora mismo, en casa porque no quiero ir a ningún lado".

El estilismo de la joven, que siempre viste de negro, tampoco ha salido indemne de este examen madre-hija. Terelu ha aprovechado ese momento de sinceridad ante la cámara para criticarlo, e incluso calificarlo de manía. Lo cierto es que esa preferencia por el color negro ya le ha supuesto numerosas críticas a Alejandra, teniendo que justificarse en varias ocasiones ante sus seguidores que se quejaban de que no variara la tonalidad (más cuando estudiaba Diseño).

Unas duras palabras por parte de Terelu que han encontrado respuesta en la joven, que no se ha quedado callada y ha criticado algunos aspectos de su madre. Aunque lo cierto es que son defectos en su mayoría anecdóticos, como no escuchar a las personas cuando está con el móvil o su manera de tragar las pastillas (moviendo la cabeza hacia atrás).

Alejandra Rubio se estrenó este mes de febrero con su propio reality en la plataforma digital Mtmad de Mediaset (mismo grupo audiovisual en el que trabaja todo el clan Campos). Un proyecto en el que se ha centrado tras abandonar sus estudios de Diseño de Moda (en septiembre comenzará la carrera de Derecho) y por el que cobra 4.000 euros al mes.

