Sofía Suescun confiesa su drama con Alejandro: "No tenía hambre ni podía dormir"

Sofía Suescun (22 años), Candela Acevedo (28) y Fede (30) han vuelto a Guadalix de la Sierra ya no solo por ver quién se queda tras la repesca sino para poner los puntos sobre las íes a los que fueron sus parejas. Son los tres finalistas y solo uno volverá a GH Dúo. La entrada de los exconcursantes ha hecho arder en llamas la casa más famosa de la televisión.

Sofía y Alejandro Albalá (24) tuvieron la conversación pendiente que tanto les hacía falta para ver cómo se encuentra su relación. El cántabro lo primero que le dijo a la de Pamplona es que con Ylenia (30) no ha tenido nada, y más tarde Sofía le llevó a la habitación para aclararlo todo.

Sofía le ha contado a Alejandro que, cuando salió de la casa, lo pasó verdaderamente mal. "Estuve muy mal con mi persona y por mis actos", "no tenía hambre, no podía dormir, y le daba vueltas a todo", relataba la hija de Maite Galdeano. Durante la conversación, ella se ha derrumbado varias veces y Albalá le ha estado consolando y finalmente se ha llevado el duro golpe al escuchar lo que verdaderamente siente. Y es que la lengua viperina de Suescun no tiene parangón: "Lo positivo para nosotros es que no estemos juntos".

Sofía y Alejandro han podido sincerarse con la nueva entrada de la navarra.

Después de este golpe, Albalá se ha refugiado en Antonio Tejado (31) y Sofía en Fede. Seguidamente, Alejandro le ha devuelto la sudadera a Sofía. Asimismo, la navarra tuvo varias confesiones sobre el ex de Isa Pantoja (23) con el italiano: "La decisión que yo tomé con Alejandro fue muy contundente y yo ahí decidí que no quería que formara parte de mi vida, lo tenía seguro desde diciembre".

Minutos después Alejandro no dudó en dar su opinión sobre los candidatos a la repesca: "En un reality se premia la sinceridad y ninguno de los tres que ha venido es sincero". Pero la realidad es que, con sinceridad o no, ha sido el público el que ha decidido que Sofía, Candela y Fede merecen la vuelta a la casa de Guadalix, por lo que este martes uno de ellos se convertirá en concursante de pleno derecho y seguro dará juego con su expareja en el ecuador del reality.

Candela, Sofía o Fede, solo uno se quedará a retomar su concurso.

