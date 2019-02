Sofía Suescun aclara su supuesto romance con Kiko Matamoros

Tras los muchos rumores que han surgido sobre un supuesto romance entre Sofía Suescun (22 años) y Kiko Matamoros (62), la propia pamplonica ha querido aclarar qué ocurrió de verdad: "No tuve nada con él", explicaba la joven tras ser expulsada de la casa de Gran Hermano Dúo este jueves.

Unas palabras muy diferentes a las del propio colaborador de Sálvame, que admitió la semana que habían estado juntos. Jorge Javier (48), en vista de este cruce de acusaciones, no dejó pasar la oportunidad y le advirtió a Suescun de estas declaraciones: "Kiko Matamoros ha reconocido que entre vosotros hubo algo", aseguraba el presentador ante el rostro cada vez más serio de la pamplonica.

Sofía Suescun y Kiko Matamoros en una imagen de archivo.

Sofía se resistía a reconocer que tales palabras pudieran haber salido por la boca de Kiko: "Habría que verlo", esgrimía con una sonrisa desafiante. Jorge Javier, sin embargo, no dejaba lugar a dudas y le repetía que Matamoros lo había anunciado en Sálvame. Acorralada ante tales evidencias, Suescun aseguraba que, entonces, esas palabras tenían que estar originadas por un rencor por parte de Matamoros: "Desde el odio se pueden decir muchas cosas...".

El presentador quiso recordarle, además, que Matamoros había asegurado que su affaire había sido uno de los motivos de su ruptura con Alejandro Albalá (25). Palabras que, entonces sí, negó con rotundidad la pamplonica: "Ni fue el detonante de mi ruptura con Alejandro, ni tuve nada con él".

Sofía Suescun en la gala del jueves.

Suescun también se tuvo que enfrentar en plató con la madre de Alejandro Albalá: "Le decías que le querías y luego cambiabas. Lo que tú has hecho ha sido jugar con mi hijo", le dijo Paz. Sofía, sin embargo, se excusó asegurando que el ex de Chabelita le daba mucha pena porque "he hecho muchas cosas que no debería haber hecho. Lo siento, no puedo ser perfecta".

La pamplonica ha sido la última expulsada de la casa de Guadalix tras una semana repleta de polémicas en el reality. Una salida con la que se rompe su racha de victorias y pierde el título de "reina de los realities" (ganó los dos anteriores).

