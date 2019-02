Julio Ruz pide perdón tras su acoso a María Jesús: "Lo que he hecho es terrible"

Julio Ruz (36 años) se ha sentado en el plató de Gran Hermano Dúo tras su expulsión disciplinaria por "conducta inaceptable". El empresario ha querido hablar sobre cómo se sintió dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y ha pedido perdón por su comportamiento con María Jesús Ruiz (36): "También quiero explicar lo que sentí, no justificarme. Lo que he hecho es intolerable. Entiendo mi expulsión. Lo que pasa es que María Jesús y yo pasamos de estar muy bien a muy mal, y no lo comprendo".

El empresario asegura que en las imágenes en las que persigue a la exmodelo solo había una cuestión en su cabeza: "No me reconozco. En mi cabeza en esos momentos era urgente solucionar lo que se había perdido, pero no se actúa así". Además, Ruz ha mandado un mensaje directo a José María Gil Silgado (66) -ex de María Jesús y padre de su hija mayor- después del paso de este por Sábado Deluxe: "No utilizo la palabra asco, tampoco la palabra odio... pero con esa persona sí, porque ha hecho imposible nuestra relación".

El empresario durante la entrevista de Jorge Javier. Mediaset

Y es que, Julio tiene muy claro que su ex sigue manteniendo una relación sentimental con Gil Silgado: "No nos equivoquemos, María Jesús está con Gil Silgado, ella puede llamarlo como quiera pero ella está con él. De hecho, la noche de antes de entrar al concurso ella está con él". Sea como fuere, el concursante reconoció lo mal que lo ha pasado estos días después de que tuviera que ser hospitalizado horas antes de que se le comunicara la expulsión: "He estado vomitando por una úlcera".

El momento de su expulsión

Julio Ruz se convertía en protagonista absoluto del último debate de Gran Hermano Dúo. En directo, el presentador Jordi González (56) daba una de las noticias más inesperadas del concurso: la expulsión disciplinaria de la expareja de María Jesús. "No tenemos más remedio que empezar el programa con una expulsión", anunciaba el moderador con semblante serio.

María Jesús y Julio durante uno de sus enfrentamientos. Mediaset

Acto seguido, el programa conectaba con el confesionario, lugar en el que Ruz estaba sentado. Allí, se le comunicó la noticia: "Quería comunicarte que la dirección del programa ha decidido que abandones la casa por una conducta inaceptable". Como justificación a esta expulsión, GH DÚO emitió unos vídeos en los que se veía a Julio avasallando verbal -e incluso físicamente- a la madre de su hija pequeña.

Una actitud que ni productora ni cadena han tolerado decidiendo poner fin de forma taxativa al concurso del empresario. Unos días de lo más convulsos en los que Julio Ruz ha sido el centro de todas las polémicas y en los que sus celos por el supuesto idilio que tendría su ex fuera de la casa le llevó a sufrir un ataque de nervios horas antes de ser expulsado de manera disciplinaria.

