Julio Ruz, expulsado de 'GH DÚO' por "conducta inaceptable"

Este domingo en el debate de Gran Hermano DÚO el presentador Jordi González (56 años) ha dado una de las noticias más inesperadas del concurso: la expulsión disciplinaria de Julio Ruz (36). "No tenemos más remedio que empezar el programa con una expulsión", anunciaba el catalán con el rostro serio. Acto seguido, el programa conectaba con el confesionario en el que estaba sentado Julio Ruz. Allí, se le ha comunicado la noticia: "Quería comunicarte que la dirección del programa ha decidido que abandones la casa por una conducta inaceptable".

Como justificación de esta expulsión, GH DÚO ha emitido los vídeos por los que se ha tomado tamaña decisión. En uno de ellos, se veía a Ruz en actitud celosa y un tanto posesiva con María Jesús Ruiz (35) por, según él, acercarse a Antonio Tejado. De hecho, en su cerrazón, Julio le impedía entrar a la casa mientras ella estaba pasando frío. Él le negaba el paso hasta que ella le diera explicaciones de su conducta con su compañero, le forzaba a abrazarle y a acercarse a él. Sin duda, unas manifestaciones que han hecho que el programa tome rotundas medidas.

Finalmente, la modelo entraba al confesionario desquiciada para transmitir su precario estado anímico: "Está todo el tiempo persiguiéndome. Me tiene amargada. Para venir aquí tengo que ver el momento en el que no me mira". Horas más tarde, Julio aprovechó un punto muerto en la casa en el que las cámaras no consiguen captar con profundidad el ángulo para dejar escrito un mensaje secreto a María Jesús en el ordenador que utilizan habitualmente para el blog oficial del programa. Según la joven, el empresario le propuso un montaje: unirse en forma de pareja para permanecer más tiempo en la casa. Una propuesta que la chica rechazó: "¡Estás rabioso porque no quiero seguir el juego que me has propuesto. Eres tan perro!".

La reacción de María Jesús

Ruz junto a María Jesús.

Los concursantes han conocido la decisión del programa en directo, minutos después de producirse la expulsión. Jordi González ha sido el encargado de darles la noticia, lo que ha provocado la sorpresa de todos. María Jesús Ruiz confesó no esperar la expulsión a pesar de identificar claramente la actitud de Julio que ha llevado a la organización a tomar esta decisión.

Pese a la pena confesa que le ha dado la expulsión, la joven tiene claro que lo vivido con él en los últimos días es injustificable: "Yo viví unos episodios un poco... bueno, varios. Pero no pensé nunca que iban a tomar esta medida". Pese a no pedir directamente su expulsión, María Jesús admitió que en sus deseos estaba que se produjera la salida de Julio el próximo jueves.

