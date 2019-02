El trágico destino de Nastasia Urbano: de modelo estrella a vivir en la calle

Nastasia Urbano (57 años), la mítica modelo de la década de los 80, ha pasado de ser la reina de las pasarelas a vivir en la indigencia durmiendo en el cajero de un banco en Barcelona. En los últimos años, su vida ha dado un giro de 180 grados y tras ser el foco de atención de diseñadores y marcas internacionales, la ruina económica la ha llevado a aceptar trabajos precarios para poder subsistir en su día a día.

La maniquí Nastasia Urbano nació en Suiza, pero pronto se trasladó a la Ciudad Condal, la tierra natal de sus padres. Allí conoció al célebre fotógrafo de moda Fabrizio Ferri y junto a él comenzó una fulgurante carrera como modelo: su pasarela personal de camino al estrellato.

Nastasia Urbano -la segunda por la derecha- junto a Linda Evangelista en una campaña de Revlon.

Junto al artista de la fotografía hicieron un tándem perfecto y enseguida pasó a convertirse en el rostro favorito de las revistas especializadas en moda y belleza. En palabras de Nastasia para El Periódico de Cataluña, "viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez has hecho Europa, vas a Nueva York a probar".

Tenía tan solo 20 años cuando dejó atrás Suiza, España, Francia e Italia para conquistar América de la mano de la agencia de modelos Ford. Allí, en Nueva York, se postuló como el reclamo de todos los creativos del momento, que caían rendidos ante sus exóticas facciones y su desparpajo ante los flashes. A las portadas en las principales revistas internacionales como Vogue, New Woman y Redbook se añadieron campañas publicitarias para grandes marcas como Yves Saint Laurent. Era su época dorada. Según ha desvelado la propia Urbano a la citada publicación "vivía como una reina y ganaba un millón de dólares por cada veinte días de trabajo".

Nastasia Urbano para YSL y posando en la portada de 'Vogue'.

La aparición de su marido en su vida la llevó a la quiebra. Una ruina económica que tres décadas después de tocar el cielo con las manos la ha conducido a la indigencia. "Estoy cansada de sobrevivir y pedir dinero. La gente a mi alrededor se aparta, todos se van, y no me extraña. Ya me han desahuciado tres veces. He trabajado limpiando casas, cuidando niños...", relata al mencionado medio.

Hace apenas unos días, un amigo de la modelo ha iniciado una campaña en el portal GoFundMe para recaudar dinero para que así Urbano pueda, paulatinamente, recuperar el ritmo natural de su vida. Según Daniel, el usuario que ha puesto a punto esta campaña, Nastasia "está pasando una época terrible con muchas dificultades para tener una vida digna. No tiene dónde vivir y no tiene dinero para cubrir sus necesidades básicas... Necesita alquilar un pequeño apartamento, cubrir tres meses de fianza, comprar lo básico para sentirse una persona normal y desea empezar de nuevo".

Para intentar poner de nuevo en orden la vida de Nastasia, Daniel se ha marcado un objetivo de 6.000 euros y de momento ha conseguido 1.816. "Nastasia sigue siendo la misma mujer dulce, simpática, generosa y noble que cuando tenía 20 años. Solo que ahora se le ha roto el vuelo. Podríamos demostrar al mundo que no siempre se debe sacrificar a un ave del paraíso cuando tienes las alas rotas. Podemos curárselas y ayudarla a levantar de nuevo el vuelo", concluye.

[Más información: La modelo Stephanie Scolaro se libra de la cárcel tras vender gorras de pitón]