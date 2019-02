Dayanara Torres, exmujer de Marc Anthony, anuncia que padece cáncer de piel

Dayanara Torres (44 años), la segunda esposa de Marc Anthony (50) y madre de sus dos hijos mayores, ha desvelado a través de su cuenta oficial de Instagram ante sus 891.000 seguidores que padece cáncer de piel. La noticia, sin duda la más dura de su vida, la daba al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada. Plantando cara a la adversa situación con el hashtag #SoyGuerrera, la actriz puertorriqueña ha querido enviar un claro mensaje de fuerza con el que también ha revelado su diagnóstico.

"Como madres, siempre estamos cuidando de todos los que están a nuestro alrededor: a nuestros hijos, familia amigos... Sin embargo, a veces olvidamos de cuidar de nosotras mismas. Hoy tengo noticias un poco tristes. Me han diagnosticado cáncer de piel. Un melanoma por una gran mancha a la que nunca presté atención. Ha estado creciendo durante los últimos años y tenía una superficial irregular", comenzaba su mensaje.

Y continúa, "mi prometido, Louis, me pidió que fuera a hacerme un chequeo y al final él pidió una cita por mí. Después de una biopsia y una segunda cirugía este martes, los resultados, desafortunadamente, eran positivos. Ahora estamos a la espera de ver el tratamiento que voy a recibir, pero ya han quitado gran parte de la mancha de detrás de mi rodilla y también han eliminado dos nódulos en la parte de arriba de la pierna donde ya se había extendido. Espero que no se haya extendido a más zonas u órganos".

Además de su diagnóstico también ha desvelado cómo se encuentra anímicamente tanto ella como sus dos hijos, Christian (18) y Ryan (16), fruto de su relación con el cantante Marc Anthony. "Estoy bien, fuerte. Mis hijos están bien, aunque con mucho miedo. De todos los golpes me levanto más fuerte que nunca. Me he puesto en manos de Dios y sé que él está al mando de todo. Mis hijos, aunque están un poco asustados, saben que tengo fe y que tienen una madre luchadora". El comunicado más triste de Torres concluye con el consejo de que todo el mundo se haga revisiones médicas antes de que sea demasiado tarde. "No os olvidéis de cuidaros y si veis algo o sentís algo diferente en vuestro cuerpo, id a haceros un chequeo".

Dayanara Torres y Marc Anthony: su historia de amor

Marc Anthony y Dayanara Torres por las calles de Nueva York en el año 2002. Gtres

Marc Anthony y Dayanara Torres se conocieron en el año 2000, cuando el cantante acababa de contraer matrimonio con su primera mujer, la también actriz María Von Ritchie (36). En ese momento ambos se atrajeron y ya sentían algo el uno por el otro, pero la modelo esperó a que su paisano se divorciase para estar oficialmente junto a él.

Enseguida se dieron el 'sí, quiero' y estuvieron cuatro años disfrutando de su amor junto a sus dos vástagos. En el mismo año en que se divorció, en 2004, Anthony inició su romance más mediático y longevo junto a Jennifer Lopez (49), madre de sus otros dos hijos, los mellizos Emme (10) y Max (10).

