Ana Obregón aclara el bochornoso incidente que vivió en una tienda en Barcelona

Ana Obregón (63 años) vuelve a ser noticia y esta vez no es por el estado de salud su hijo Álex (26). La actriz ha dado un paso al frente para aclarar el vídeo que se ha publicado en una tienda de Barcelona donde se escucha el ruido de alarmas justo en el momento en el que ella abandona el local. Muchos han acusado a Ana, después de ver estas imágenes, de haberse llevado prendas sin pasar por caja. Sin embargo, la bióloga, muy dolida, ha explicado en sus redes sociales cómo ocurrieron los hechos:

"La semana pasada, después de estar siete horas en el hospital con mi hijo, me fui a pasear sola por Paseo de Gracia y entré a comprar en una tienda. Como le puede pasar a cualquiera, la dependienta, que era encantadora, se dejó la alarma puesta. A mi, en particular, la situación me hizo mucha gracia", explica la actriz en referencia al momento que captó el vídeo.

"Recibo una llamada de Telecinco diciendo que tienen un vídeo escandaloso. No solo les aclaro la situación, sino que me pongo en contacto con la tienda y hablo con la dependienta", una conversación que la propia Obregón grabó y compartió posteriormente en el programa.

La intérprete relata cómo, posteriormente, diversos medios se hicieron eco de la noticia, afirmando que se había llevado las prendas sin pagar. Unos hechos que critica, sobre todo "en estos momentos difíciles y de tanto dolor en mi vida", para aclarar que no va a "consentir esa falta de respeto y de humanidad".

En la grabación que acompaña a esta publicación se puede escuchar cómo Obregón habla con la dependienta de la tienda, María Martinez: "¿Te acuerdas que estuve el lunes comprando un jersey y que saltó la alarma porque se te había olvidado, no?", pregunta de manera amable la actriz ante la respuesta afirmativa, casi de inmediato, de la dependienta. "Entonces, que saliste tú, me cogiste la bolsa, entraste, quitaste la alarma, y adiós muy buenas", añade Ana a la explicación.

La publicación ha recibido un gran apoyo por parte de los seguidores de la bióloga, que se afanan en darle ánimos y mostrarle su apoyo. Destaca, entre ellos, el mensaje de su hijo: "Yo me lo tomo todo con mucha gracia, pero hasta a mi me parece feo difundir conjeturas hacia mi madre que está pasando una situación complicada. En el día mundial contra el cáncer -que es justo hoy (este lunes)- deberíais demostrar solidaridad, pero habéis hecho todo lo contrario. Creo y espero que no lo hayáis hecho adrede porque sería una broma de muy mal gusto", escribe el joven.

Ana Obregón y Aless Lequio se encuentran en el hospital Quirónsalud Barcelona desde finales de enero, como adelantó JALEOS en exclusiva. "Ha venido bastantes veces y, de hecho, su hijo ha estado ingresado aquí", explicó un trabajador del centro a este medio.

Ana Obregón, a las puertas del Quirónsalud en Barcelona

Madre e hijo se han trasladado hasta la Ciudad Condal porque en este centro se encuentra su médico de confianza: el doctor Baselga, una gran eminencia, exdirector médico del hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York (donde comenzó su tratamiento el hijo de Alessandro Lequio -58-) y quien fundó en 1995 el Instituto Oncológico IOB, S.L. que, desde hace doce años, forma parte de una de las plantas del Hospital Quirónsalud Barcelona.

